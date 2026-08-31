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        Spor yazarları Fenerbahçe'nin Samsunspor galibiyetini değerlendirdi!

        Spor yazarları Fenerbahçe'nin Samsunspor galibiyetini köşelerinde değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 11:00 Güncelleme:
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        1

        "SEZONUN EN İYİ F.BAHÇE'Sİ!"

        Uğur Meleke: "Aslında manşeti “sezonun en iyi Fenerbahçe’si” olarak atacaktım ancak daha sonra iddiayı büyütüp, son iki yılın en iyi Fenerbahçe’si olduğuna karar verdim dün ilk 45’teki performansın. Sarı-lacivertlilerin Mourinho ve Tedesco dönemlerinde bu kadar akışkan oynadığı, bu kadar keyif verdiği bir 45 dakika galiba hatırlamıyorum. Dün ilk devredeki Fenerbahçe futbolu, Şampiyonlar Ligi macerası için umutlandırdı beni doğrusu." [Hürriyet]

        2

        "FENERBAHÇE'DEN NET GALİBİYET"

        İbrahim Yıldız: Şampiyonlar Ligi biletini alan Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanından 2-0 galibiyetle dönüyor. Takım olarak işi ciddiye aldıkları bir gerçek. Motivasyonları yüksek. Disiplinli oynadılar. Karşılaşmanın hemen başında gelen gol işleri kolaylaştırdı. Gecenin yıldızı tartışmasız Oğuz’du. Bir gol pası ve harika bir vuruşla attığı gol dışında, sol kanatta önemli işler yaptı. Oğuz gibi sol bek Brown da öne çıkan isim oldu. İki oyuncu Samsunspor sağ kanadını çok rahat geçtiler. Çok kez bu hattı rahat geçtiler. Ortalar yaptılar. Son vuruşlar başarılı olsa maçın skoru daha farklı olabilirdi. Sağ kanatta aynı şekilde oyuna katkı yapmak zorunda. Semedo ile Greenwood bu maçta kendilerini tam olarak gösteremediler. Santrafor Vedat Muriqi, yıllardır eksik olan golcü sorunu çözen isim oldu. (Habertürk)

        3

        "İSMAİL KARTAL ÜNİVERSİTESİ"

        Zeki Uzundurukan: "Fenerbahçe, sezonun en etkili ilk yarısını oynadı Samsun'da. Sarılacivertlilerin geçen sezona göre çok daha güçlü bir oyunu var. İzlerken bu takım, İsmail Kartal takımı dedirtiyor insana. Oyun güçlü ve her maç daha da güzelleşen bir oyun. Futbolda artık İsmail Kartal Üniversitesi diye bir gerçek var. Felsefesi hücum olan bir üniversite bu. Fenerbahçe'nin ikinci yarı başlangıcı da muazzamdı. Kante-İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın üçlüsünün ortaklaşa hazırladığı pozisyon, golle sonuçlandı. Hem de ne gol öyle! Oğuz Aydın, İrfan Can'ın pası ile soldan ceza sahasına girdi, neredeyse sıfırdan topu köşeye gönderdi. Okan Kocuk sadece seyretti bu muhteşem vuruşu! Fenerbahçe, Talisca olmadan çok daha etkili futbol oynuyor, durdurulamaz bir takıma dönüşüyor. Dün gözler Talisca'yı hiç aramadı mesela. Talisca yoktu, Asensio yoktu ama muhteşem bir Fenerbahçe vardı sahada. Fenerbahçe'de dün gecenin etkisiz ismi Greenwood'du. Ama onun da ilk yarıda Samsunspor kalesine iki füzesi vardı. Okan iyi çıkardı bu şutları. Samsunspor, evinde oynamasına rağmen Fenerbahçe'yi oyun olarak hiç tehdit edemedi, maçın 90 dakika hakimi Fenerbahçe idi. Lukaku henüz hazır değil. O da oyun ritmini yakalayınca, Fenerbahçe rakip kalelere gol yağdırır. Fenerbahçe, Samsun'da hiç zorlanmadan çok kolay bir galibiyet elde ederek, lige de ağırlığını koymaya başladı." [Fotomaç]

        4

        "HAKEM İNANILMAZ KÖTÜ YÖNETTİ'"

        Ahmet Çakar: "Maç öncesi çok zorlu bir karşılaşma olacak diyorlardı; fakat baktık ki Fenerbahçe güle oynaya kazandı. Üstelik bazı oyuncular Fenerbahçe'deki en yüksek seviyedeki oyunlarını oynuyorlar. Bunların başında Kante ve Guendouzi geliyor. Her iki kanat beki özellikle Semedo daha önceki maçlarda bazen sıkıntı yaratıyordu ama dün akşam onlar da iyi oynadı. Ve Vedat Muriqi… Tartışmasız vuruş tekniği ve oyun bilgisi ile tartışmasız seviyede. Soldan Oğuz getirdi, Vedat akıl dolu bir uzak köşe vuruşuyla golü yaptı. İlk yarıda öyle pozisyonlar kaçtı ki skor 4-5 olabilirdi. Bu tür maçlarda ikinci golü bulmak önemliydi. İkinci yarının başında onu da Oğuz Aydın buldu. Soldan mükemmel girdi. Dar açıdan tavana vurdu ve maç orada bitiverdi. İddia ediyorum dört büyük arasında en iyi futbolu oynayan takım, en iyi mücadele eden ve en fazla pozisyona giren takım Fenerbahçe. Ve üstelik müthiş bir rotasyonları var. Vedat çok iyi oynuyor, yoruluyor çıkıyor, Lukaku girebiliyor. Oğuz Aydın, Kerem'i kesebiliyor. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Üstelik İsmail Kartal'a söylenecek şu; birçok oyuncunun çıtasını bir ayda yukarı çekebilmiş. Yasin Kol, inanılmaz kötü bir maç yönetti. Vermediği sarı kartlar, çaldığı çalmadığı faullerle tam bir fiyasko. Semedo yerde yatan rakibin ayağına bilerek basıyor. Kırmızı kartı vermiyor, VAR'dan da ses çıkmıyor. Vedat'ın maçın başında çektiği şuta herkes penaltı dedi. Bence bu çarpışma. Böyle bir penaltı futbolun doğasına aykırı olurdu." [Sabah]

        5

        "EN BÜYÜK KAZANÇ OĞUZ AYDIN"

        Ömer Üründül: "Lyon dönüşü zor deplasmanı Fenerbahçe hasarsız atlattı. İlk 45 dakika mükemmele yakın bir futbol sergilediler. 3'üncü dakikadaki Vedat'ın golünden sonra ciddi bir pozisyon zenginliği vardı. Kaçanları göz önüne alırsak devre çok farklı skorla biterdi. İkinci gol gelmeyince yorgunluğu da göz önüne alırsak zor bir ikinci yarı olabilirdi. Ama devrenin hemen başında Oğuz'un attığı golle takım tamamen rahatladı. Ondan sonra oyunu geride kabul edip aktif dinlenmeye ve alan daraltan savunma kurgusuyla istedikleri gibi idare ettiler. Sadece 1 pozisyon verildi. O da tesadüf sonucuydu. Gelelim genel gözlemlerime; şu anda en büyük transfer kazancı Oğuz Aydın! Kendini çok iyi hazırlamış. Bir defa top saklama özelliği olan kanat forvet olması ve futbolu bilerek oynaması en önemli avantajı. Onun bu başarısı sayesinde Brown da önemli bindirmeler yapma imkânı buluyor. Kante ve Guendouzi alışılmış performanslarını yine hatasız sergilediler. Takımın en vurdumduymaz ismi Greenwood'du. İsmail Kartal doğru bir zamanda onu oyundan aldı. Vedat Muriqi yalnız golcülüğü değil diğer özellikleriyle takıma büyük katkı veriyor. Lukaku'nun zamana ihtiyacı var. Ama çok önemli bir santrfor olduğunu unutmayalım.

        Dün gecenin bana göre en önemli olayı İrfan Can'ın 10 numara pozisyonunda Talisca ve Asensio'dan çok daha faydalı olmasıydı." [Sabah]

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        #fenerbahçe
        #Samsunspor
        #spor yazarları
        #yorum
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