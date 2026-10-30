Vincenzo Italiano'dan Napoli itirafı

NAPOLI İTİRAFI

İtalyan teknik adam, "Napoli Başkanı De Laurentiis ile aramızda belki de sonsuza kadar böyle kalmaya mahkum olan platonik bir sevgi var; aramızda gerçek anlamda bir temas kurulamıyor. Bana karşı duyduğu ve her zaman duymuş olduğu saygıdan memnunum ama sonuçta seçimler yapılır. Onlar bir yola girdiler, ben başka bir yola." dedi.