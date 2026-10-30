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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Vincenzo Italiano'dan Napoli itirafı

        Vincenzo Italiano'dan Napoli itirafı

        Beşiktaş'ın teknik direktörü Vincenzo Italiano, İtalyan ekibi Napoli'yle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Siyah Beyazlılar'la anlaşmaya varmadan önce Napoli'nin ilgi gösterdiğini belirten İtalyan çalıştırıcı, "Napoli'nin bana karşı duyduğu ve her zaman göstermiş olduğu saygıdan memnunum ama sonuçta seçimler yapılır. Onlar bir yola girdiler, ben başka bir yola girdim." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 19:17 Güncelleme:
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        Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

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        Yaz aylarında Beşiktaş'ın başına geçmeden önce adı Napoli ile anılan Italiano, yaşanan sürece açıklık getirdi.

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        NAPOLI İTİRAFI

        İtalyan teknik adam, "Napoli Başkanı De Laurentiis ile aramızda belki de sonsuza kadar böyle kalmaya mahkum olan platonik bir sevgi var; aramızda gerçek anlamda bir temas kurulamıyor. Bana karşı duyduğu ve her zaman duymuş olduğu saygıdan memnunum ama sonuçta seçimler yapılır. Onlar bir yola girdiler, ben başka bir yola." dedi.

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        ŞAMPİYONLUK HAYALİ

        Vincenzo Italiano, "Şimdi Beşiktaş ile bir şampiyonluk kazanmayı hayal ediyorum." sözlerini sarf etti.

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        DIEGO ARMANDO MARADONA

        Napoli efsanesi Diego Armando Maradona'nın doğum gününde (30 Ekim) konuşan Italiano, Arjantinli efsane ve Napoli'de geçirdiği yıllarla ilgili, "Napoli'de olduğum dönemde, takımı ileriye taşıyan ve Meksika'da Dünya Kupası'nı kazanan Maradona'yı izleyerek büyüdüm; sahada yaptığı her şeye hayran kaldım. Ofisimde her zaman tutacağım iki fotoğraf var." dedi.

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        #Vincenzo Italiano
        #beşiktaş
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