Wilfried Zaha için flaş transfer iddiası!
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve bonservisi elinde olan Wilfried Zaha'nın, kendisini La Liga ekibine önerdiği iddia edildi.
Giriş: 13 Eylül 2026 - 15:18 Güncelleme:
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Galatasaray'ın 2023 yazında bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Wilfried Zaha için flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Sarı-kırmızılılarda 1 yıl forma giydikten sonra sırasıyla Lyon ve Charlotte'a kiralanan Fildişi Sahilli yıldız, kendini La Liga ekibine önerdi.
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KENDİNİ MALAGA'YA ÖNERDİ
İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; yaz transfer döneminde herhangi bir kulüple anlaşmayan 33 yaşındaki oyuncu kendini Malaga'ya önerdi.