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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Franculino Dju: Harika bir atmosfer vardı

        Franculino Dju: Harika bir atmosfer vardı

        Trabzonspor'un yeni transferi Franculino Dju, Süper Lig'in 6. haftasındaki 4-0'lık Galatasaray galibiyetinin ardından atmosferi çok beğendiğini söyledi. 3. golde Muhammed Salah'a asist yapan Dju, "Stadyumu çok beğendim. Harika bir atmosferdi. Gerçekten çok iyiydi." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 23:37 Güncelleme:
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        "Harika bir atmosfer vardı"

        Trendyol Süper Ligi'nin 6. haftasında ağırladığı Galatasaray'ı 4-0 yenen Trabzonspor'un 3. goldeki asistini yapan yeni transfer Franculino Dju, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "HARİKA BİR ATMOSFER VARDI"

        "Harika bir galibiyet oldu! Önümüzde bir süreç var, tüm maçlarda böyle devam etmeliyiz.

        Stadyumu çok beğendim. Harika bir atmosferdi. Gerçekten çok iyiydi."

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        #trabzonspor
        #Franculino Dju
        #süper lig
        #galatasaray
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