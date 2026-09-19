Franculino Dju: Harika bir atmosfer vardı

Trendyol Süper Ligi'nin 6. haftasında ağırladığı Galatasaray'ı 4-0 yenen Trabzonspor'un 3. goldeki asistini yapan yeni transfer Franculino Dju, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"HARİKA BİR ATMOSFER VARDI"

"Harika bir galibiyet oldu! Önümüzde bir süreç var, tüm maçlarda böyle devam etmeliyiz.

Stadyumu çok beğendim. Harika bir atmosferdi. Gerçekten çok iyiydi."