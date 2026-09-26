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        Haberler Spor Futbol Zinedine Zidane: Türkiye'de oynamak kolay değil

        Zinedine Zidane: Türkiye'de oynamak kolay değil

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa, Kocaeli'nde A Milli Futbol Takımımız'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Fransa'nın teknik direktörü Zinedine Zidane, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 00:51 Güncelleme:
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        "Türkiye'de oynamak kolay değil!"

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında deplasmanda Türkiye'yi 1-0 mağlup eden Fransa'da teknik direktör Zinedine Zidane, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "TÜRKİYE'DE OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

        Çok duygusal bir maçtı. Başarılı bir ilk maç oldu. Zorlu bir atmosferde Türkiye’ye gelip oynamak hiç kolay değil. Takım gereken mücadeleyi çıkardı. İyi oynadık, rakibe oldukça yüksek bir pres uyguladık. Sadece 3.5 antrenman yapmış olmamıza rağmen pek çok ilginç şey gördüm. Bu umut verici. Oyuncularımın yaptıklarından memnunum. Herkesi görmek güzeldi. Söyleyecek söz bulamıyorum. Uzun zamandır Fransa Milli Takımı’na dönmemiştim. Burada özel bir şey yaşandı. Anın tadını çıkardım.

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        "MBAPPE MADRID'E GERİ DÖNECEK"

        Kylian Mbappe'nin durumu iyi değil. Real Madrid'e dönmesi gerekecek. Gol vuruşu yaptığı sırada bacağında aşırı gerilme oldu. Zemin pek rahat değildi.

        "TÜRKİYE'Yİ ANALİZ ETTİK"

        Türkiye'yi analiz ettik. İki seçenek vardı. Türkiye ikinci seçeneği, üçlü defansı seçti. Üçlü savunmaya karşı kanatlara top atarak ilerlemeye çalıştık. Türkiye çok iyi bir takım. Fiziksel oynadılar. Karşılık vermek istedik. Oyun düzenimizi de hiç bozmadık.

        "TOPSUZ OYUNU DAHA İYİ OYNAMALIYIZ"

        Oyun güzeldi, teknik oyun olarak topa sahip olduğumuzda daha iyi oynuyoruz. Topsuz oyunu da iyi oynamalıyız. Türkler çok iyi oynadı. Topsuz oyunda presi çalışmalıyız. Sonraki Belçika maçı, yeni bir maç olacak. O maçta daha iyi oynamalıyız.

        "GALİBİYETİ HAK ETTİK"

        Manu Kone çok çok iyiydi. Çok top kaptı, akıllı bir oyuncu. Dembele de çok akıllı bir oyuncu. Hiç endişem yok. Takımın genelinden çok memnunum. Galibiyeti hak ettik.

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        #UEFA Uluslar Ligi
        #zinedine zidane
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