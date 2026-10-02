Fransa: 1 - İtalya: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçında Fransa ile İtalya, 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla beraber lider Fransa puanını 7'ye, İtalya ise 4'e çıkardı. Fransa'nın defans oyuncusu Dayot Upamecano, 85. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Giriş: 02 Ekim 2026 - 23:37 Güncelleme:
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçında Fransa ile İtalya kozlarını paylaştı. Fransa'daki Saint Denis Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Fransa'yı 1-0 öne geçiren golü 55'te Michael Olise kaydederken, İtalya'ya beraberliği getiren golü ise 68. dakikada Alessandro Bastoni attı.
Fransa Milli Takımı'nın stoperi Dayot Upamecano, 85. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla beraber Horozlar, 7 puanla zirvede yer aldı. İtalya ise 4 puanla 3. sırada bulunuyor.
Grubun bir sonraki maçında Fransa, Belçika'yı ağırlayacak. İtalya, Türkiye'yi konuk edecek.
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