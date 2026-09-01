Gabriel Jesus resmen Barcelona'da!
İspanya La Liga temsilcisi Barcelona, Arsenal'den 29 yaşındaki Brezilyalı santrfor Gabriel Jesus'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Giriş: 01 Eylül 2026 - 17:04 Güncelleme:
İspanya La Liga ekibi Barcelona, İngiltere Premier Ligi takımı Arsenal'den Gabriel Jesus'u transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki santrforla 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kariyerinde Palmeiras, Manchester City ve Arsenal forması giyen Jesus, Brezilya Milli Takımı ile 2019 Copa America şampiyonluğu yaşamıştı.
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