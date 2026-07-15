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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına çift idmanla devam etti

        Galatasaray, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına çift idmanla devam etti

        Galatasaray Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 19:57 Güncelleme:
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        Galatasaray, çift antrenman yaptı!

        2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, çalışmalarına çift idmanla devam etti.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah idmanında, salonda kuvvet ve sahada koşu çalışması yapıldı.

        Akşam yapılan idman ise dinamik ısınmayla başladı. Koşu ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, iki grup halinde geçiş oyununun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

        Galatasaray, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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