Galatasaray Çağdaş Faktoring: 83 - Beşiktaş BOA: 61 | MAÇ SONUCU

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktöring, derbide ağırladığı Beşiktaş BOA'yı 83-61 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, ligde 6'da 6 yaptı. Beşiktaş BOA ise 2. kez mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Burak Pehlivan, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş, Oğuzhan Güzel

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Fauthoux 7, Sevgi Uzun 22, Juhasz 12, Elif Bayram, Kuier 12, Gökşen Fitik 15, Sude Yılmaz, Nelson-Ododa 4, Derin Erdoğan 11, Hof

Beşiktaş BOA: Simms 11, Meltem Yıldızhan 14, Ayşegül Günay Aladağ 9, Badiane 8, Davis 17, Lazic 2, Gülşah Duman Bıçakçı, İdil Saçalır, Alleyne, Gizem Başaran Turan

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1. Periyot: 25-12

Devre: 44-35

3. Periyot: 64-52

4. Periyot: 83-61