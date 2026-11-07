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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray Çağdaş Faktoring: 83 - Beşiktaş BOA: 61 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: 83 - Beşiktaş BOA: 61 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbi maçta konuk ettiği Beşiktaş BOA'yı 83-61 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 17:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Potadaki derbide zafer G.Saray'ın!

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktöring, derbide ağırladığı Beşiktaş BOA'yı 83-61 mağlup etti.

        Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, ligde 6'da 6 yaptı. Beşiktaş BOA ise 2. kez mağlup oldu.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Burak Pehlivan, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş, Oğuzhan Güzel

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Fauthoux 7, Sevgi Uzun 22, Juhasz 12, Elif Bayram, Kuier 12, Gökşen Fitik 15, Sude Yılmaz, Nelson-Ododa 4, Derin Erdoğan 11, Hof

        Beşiktaş BOA: Simms 11, Meltem Yıldızhan 14, Ayşegül Günay Aladağ 9, Badiane 8, Davis 17, Lazic 2, Gülşah Duman Bıçakçı, İdil Saçalır, Alleyne, Gizem Başaran Turan

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        1. Periyot: 25-12

        Devre: 44-35

        3. Periyot: 64-52

        4. Periyot: 83-61

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