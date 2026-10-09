Galatasaray'da olağan genel kurul toplantısı yarın yapılacak!
Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul toplantısı yarın saat 10.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde başlayacak.
Giriş: 09 Ekim 2026 - 12:17 Güncelleme:
Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı yarın yapılacak.
Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantı saat 10.00'da başlayacak.
Genel kurulda 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki faaliyet raporu sunulacak. Ayrıca aynı döneme ait denetim kurulu raporu okunacak. Yönetim ve denetim kurulu için ayrı ayrı ibra oylaması yapılacak.
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