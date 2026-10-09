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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da olağan genel kurul toplantısı yarın yapılacak!

        Galatasaray'da olağan genel kurul toplantısı yarın yapılacak!

        Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul toplantısı yarın saat 10.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 12:17 Güncelleme:
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        G.Saray'da genel kurul zamanı!

        Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı yarın yapılacak.

        Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantı saat 10.00'da başlayacak.

        Genel kurulda 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki faaliyet raporu sunulacak. Ayrıca aynı döneme ait denetim kurulu raporu okunacak. Yönetim ve denetim kurulu için ayrı ayrı ibra oylaması yapılacak.

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        #Olağan Genel Kurul
        #Dursun Özbek
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