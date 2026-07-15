Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın yeni menajeri Gizem Giraygil Varol oldu
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nda menajerlik görevine Gizem Giraygil Varol getirildi.
Giriş: 15 Temmuz 2026 - 21:34 Güncelleme:
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, menajerlik görevine Gizem Giraygil Varol'u getirdiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Daikin Kadın Voleybol A Takım Menajeri görevine Gizem Giraygil Varol getirilmiştir. Kendisine hoş geldin der, yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.
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