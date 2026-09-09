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        Galatasaray'ın yeni transferi El Chadaille Bitshiabu ilk kez kadroda

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting CP'ye konuk olan Galatasaray'ın yeni defans oyuncusu El Chadaille Bitshiabu, Sarı Kırmızılılar'daki kariyerinde ilk kez kadroda yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 22:54 Güncelleme:
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        Bitshiabu ilk kez kadroda!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son Başakşehir maçının ilk 11'inde mecburi 2 değişikliğe gitti.

        Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli futbol turnuvasındaki 19. sezonuna başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk müsabakasına başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda çıktı.

        Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz 11'iyle çıktı.

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        Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük, El Chadaille Bitshiabu, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Renato Nhaga ve Berat Luş yer aldı.

        Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda 3-2 kazandıkları Başakşehir maçının ilk 11'inden 2 oyuncuyu değiştirmek zorunda kaldı. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir müsabakasında kasığından sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina'yı Sporting karşısında kullanamadı.

        Buruk, bu oyuncuların yerine Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz'ı 11'de oynattı.

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        SOL STOPERDE JAKOBS OYNADI

        Okan Buruk, sol stoper bölgesinde bek oyuncusu Ismail Jakobs'u görevlendirdi.

        Süper Lig'in 3. haftasındaki Göztepe maçında sakatlanan ve 4. haftadaki Başakşehir müsabakasının ilk 11'inde riske edilmemesine rağmen sonradan sakatlanan Lemina'nın oyuna giren kaptan Abdülkerim Bardakcı, Sporting mücadelesinde de yedek bekledi.

        Abdülkerim'in yanı sıra yeni transferlerden stoper El Chadaille Bitshiabu'yu yedekte tutan Okan Buruk, Davinson Sanchez'in yanında Senegalli sol beki oynattı.

        YENİ TRANSFER BITSHIABU İLK KEZ KADRODA

        Galatasaray'ın yeni transferi El Chadaille Bitshiabu, Sporting müsabakasıyla ilk kez bir resmi maçta kadroya alındı.

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        Sarı-kırmızılı ekibin Almanya'nın Leipzig takımından satın alma opsiyonuyla kiraladığı Fransız stoper, Sporting mücadelesine yedeklerde başladı.

        LEAO, İLK KEZ ESKİ TAKIMINA KARŞI

        Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Rafael Leao, ilk kez altyapısından çıktığı Sporting'e rakip oldu.

        Yetiştiği yeşil-beyazlı kulüpten 2018'de 18 yaşındayken olaylı şekilde ayrılan Leao, Fransa'nın Lille ve İtalya'nın Milan takımlarında oynadıktan sonra bu yaz Galatasaray'a transfer oldu.

        Portekizli milli futbolcu, 2018'deki ayrılıktan sonra ilk kez Jose Alvalade Stadı'na rakip sıfatıyla geldi. Yıldız futbolcu, müsabakaya yedekler arasında başladı.

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        İKİ TAKIM İLK KEZ KARŞI KARŞIYA

        Galatasaray, Sporting ile ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya geldi.

        Avrupa serüveninde 1956-1957 sezonuyla başlayan farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkeden 113 takımla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 340 maçta boy gösterdi. Başkent Lizbon temsilcisi ise UEFA turnuvalarında 390 kez sahne aldı.

        Sporting, Avrupa kupalarında 341. maçına çıkan Galatasaray'ın mücadele ettiği 114. farklı takım oldu.

        UEFA GENÇLİK LİGİ MAÇINDA KAZANAN ÇIKMADI

        Sporting ve Galatasaray'ın 19 yaş altı takımlarının karşılaştığı UEFA Gençlik Ligi müsabakası 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

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        Cristiano Ronaldo Akademisi'ndeki Aurelio Pereira Stadı'nda yapılan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, Yusuf Sivaslıoğlu'nun 50, Arda Tagay'ın 65. dakikada attığı golle 2-0 öne geçti. Galatasaray'da Cihan Akgün, 74. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Mücadelenin 90+4. dakikasında Sandro Ferreira, 90+9. dakikasında ise Diego Coxi ile gol bulan Sporting, maçı 2-2 bitirerek 1 puanı son anda kurtardı.

        Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao'nun Sporting altyapısında oynayan 17 yaşındaki kardeşi Paulo Simao, müsabakada 69 dakika süre aldı.

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        #galatasaray
        #Bitshiabu
        #Sporting
        #şampiyonlar ligi
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