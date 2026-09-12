Galatasaray, Kocaelispor'a karşı galibiyet özlemini bitirmek istiyor!

Süper Lig’in 5’inci haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta Kocaelispor’u konuk edecek. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Bilal Gölen üstlenecek. Ligin ilk haftasında sahasında Çorum FK ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, ikinci haftada Erzurumspor FK deplasmanından 4-0’lık galibiyetle döndü. Devam eden haftalarda Göztepe ve Başakşehir engellerini 3-2’lik skorlarla aşan Galatasaray, Kocaelispor’u da yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından moral bulmayı ve rakibi karşısındaki 3 maçlık galibiyet özlemini bitirmek istiyor.

REKLAM

KOCAELİSPOR İLE 43’ÜNCÜ RANDEVU

Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig’de 43’üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde geride kalan 42 maçında Galatasaray 24 galibiyet alırken, Kocaelispor 7 kez sahadan galip ayrıldı. 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 77 gol kaydederken, Kocaeli temsilcisi 38 golle karşılık verdi. Galatasaray, Kocaelispor’u İstanbul’da konuk ettiği 21 lig maçında ise 13 galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılı ekip evindeki bu karşılaşmalarda 4 kez mağlup olurken, 4 mücadele beraberlikle tamamlandı.

REKLAM

RAKİBİNE KARŞI SON 3 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI

Süper Lig’de Kocaelispor ile oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet alamayan Galatasaray, bu süreçte 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. 2008-2009 sezonunda İstanbul’da oynanan maçta rakibine 5-2 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, 2025-2026 sezonunun ilk yarısında İzmit’te yapılan müsabakadan 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı. İki takım arasında 2025-2026 sezonunun ikinci yarısında İstanbul’da oynanan son randevu ise 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray, lig tarihinde yeşil-siyahlı temsilciye karşı evinde ise bugüne kadar hiç üst üste 3 maçlık galibiyet hasreti yaşamadı.

REKLAM

SÜPER LİG’DE 37 MAÇTIR EVİNDE KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig’de taraftarı önünde çıktığı son 37 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Süper Lig’de son iç saha yenilgisini 2023-2024 sezonunda, 19 Mayıs’ta oynanan Fenerbahçe derbisinde 1-0’lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, bu maçın ardından RAMS Park’ta çıktığı 37 karşılaşmada da mağlubiyet yaşamadı. Söz konusu süreçte Galatasaray, iç sahada oynadığı 37 maçın 29’unu kazanırken, 8 mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

REKLAM

OKAN BURUK’UN KAZANAMADIĞI TEK RAKİP KOCAELİSPOR

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk’un göreve geldiği 2022-2023 sezonundan bu yana Süper Lig’de en az iki kez karşılaştığı 26 rakip arasında mağlup edemediği tek takım konumunda Kocaelispor yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam yönetiminde yeşil-siyahlı temsilciyle oynadığı iki müsabakada 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

OKAN BURUK İÇ SAHADA SELÇUK İNAN’A YENİLMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde Selçuk İnan ile Süper Lig’de rakip olduğu 5 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu süreçte rakibine karşı tek yenilgisini 2025-2026 sezonunda Kocaelispor deplasmanında 1-0’lık skorla yaşayan Buruk, Selçuk İnan’a karşı evinde oynadığı 3 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Selçuk İnan’ın çalıştırdığı takımlara karşı iç sahada 2022-2023 sezonunda Kasımpaşa’yı 1-0, 2024-2025 sezonunda Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup etti. 2025-2026 sezonunda Kocaelispor ile RAMS Park’ta oynanan karşılaşma ise 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.