Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kocaelispor Galatasaray, Kocaelispor'a karşı galibiyet özlemini bitirmek istiyor!

        Galatasaray, Kocaelispor'a karşı galibiyet özlemini bitirmek istiyor!

        Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig'de yarın oynanacak mücadeleyle 43'üncü kez karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting karşısında yaşanan yenilgiyi unutturmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Kocaeli temsilcisini mağlup ederek hem moral depolamayı hem de rakibine karşı 3 maçlık galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 10:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Galatasaray, Kocaelispor'u konuk edecek!

        Süper Lig’in 5’inci haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta Kocaelispor’u konuk edecek. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Bilal Gölen üstlenecek. Ligin ilk haftasında sahasında Çorum FK ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, ikinci haftada Erzurumspor FK deplasmanından 4-0’lık galibiyetle döndü. Devam eden haftalarda Göztepe ve Başakşehir engellerini 3-2’lik skorlarla aşan Galatasaray, Kocaelispor’u da yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından moral bulmayı ve rakibi karşısındaki 3 maçlık galibiyet özlemini bitirmek istiyor.

        REKLAM

        KOCAELİSPOR İLE 43’ÜNCÜ RANDEVU

        Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig’de 43’üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde geride kalan 42 maçında Galatasaray 24 galibiyet alırken, Kocaelispor 7 kez sahadan galip ayrıldı. 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 77 gol kaydederken, Kocaeli temsilcisi 38 golle karşılık verdi. Galatasaray, Kocaelispor’u İstanbul’da konuk ettiği 21 lig maçında ise 13 galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılı ekip evindeki bu karşılaşmalarda 4 kez mağlup olurken, 4 mücadele beraberlikle tamamlandı.

        REKLAM

        RAKİBİNE KARŞI SON 3 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI

        Süper Lig’de Kocaelispor ile oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet alamayan Galatasaray, bu süreçte 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. 2008-2009 sezonunda İstanbul’da oynanan maçta rakibine 5-2 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, 2025-2026 sezonunun ilk yarısında İzmit’te yapılan müsabakadan 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı. İki takım arasında 2025-2026 sezonunun ikinci yarısında İstanbul’da oynanan son randevu ise 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray, lig tarihinde yeşil-siyahlı temsilciye karşı evinde ise bugüne kadar hiç üst üste 3 maçlık galibiyet hasreti yaşamadı.

        REKLAM

        SÜPER LİG’DE 37 MAÇTIR EVİNDE KAYBETMİYOR

        Galatasaray, Süper Lig’de taraftarı önünde çıktığı son 37 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Süper Lig’de son iç saha yenilgisini 2023-2024 sezonunda, 19 Mayıs’ta oynanan Fenerbahçe derbisinde 1-0’lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, bu maçın ardından RAMS Park’ta çıktığı 37 karşılaşmada da mağlubiyet yaşamadı. Söz konusu süreçte Galatasaray, iç sahada oynadığı 37 maçın 29’unu kazanırken, 8 mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

        REKLAM

        OKAN BURUK’UN KAZANAMADIĞI TEK RAKİP KOCAELİSPOR

        Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk’un göreve geldiği 2022-2023 sezonundan bu yana Süper Lig’de en az iki kez karşılaştığı 26 rakip arasında mağlup edemediği tek takım konumunda Kocaelispor yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam yönetiminde yeşil-siyahlı temsilciyle oynadığı iki müsabakada 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

        OKAN BURUK İÇ SAHADA SELÇUK İNAN’A YENİLMEDİ

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde Selçuk İnan ile Süper Lig’de rakip olduğu 5 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu süreçte rakibine karşı tek yenilgisini 2025-2026 sezonunda Kocaelispor deplasmanında 1-0’lık skorla yaşayan Buruk, Selçuk İnan’a karşı evinde oynadığı 3 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Selçuk İnan’ın çalıştırdığı takımlara karşı iç sahada 2022-2023 sezonunda Kasımpaşa’yı 1-0, 2024-2025 sezonunda Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup etti. 2025-2026 sezonunda Kocaelispor ile RAMS Park’ta oynanan karşılaşma ise 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #galatasaray
        #Kocaelispor
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Restoranlardan müzik telifine tek fiyat talebi
        Restoranlardan müzik telifine tek fiyat talebi
        Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi için heyet mezarlıkta
        Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi için heyet mezarlıkta
        Okullarda dedektör olacak! İstanbul Valiliği'nden ilk güne özel okullara saat düzenlemesi
        Okullarda dedektör olacak! İstanbul Valiliği'nden ilk güne özel okullara saat düzenlemesi
        "Asla unutmayacağız"
        "Asla unutmayacağız"
        "Burada yok" denilen evde Nurcan asılı bulundu
        "Burada yok" denilen evde Nurcan asılı bulundu
        İran'dan ABD'ye: Savaş yoluyla hedeflerine ulaşamadılar
        İran'dan ABD'ye: Savaş yoluyla hedeflerine ulaşamadılar
        Oğuz Çetin'den İsmail Kartal yanıtı!
        Oğuz Çetin'den İsmail Kartal yanıtı!
        Doğum borçlanması nasıl hesaplanır?
        Doğum borçlanması nasıl hesaplanır?
        Akciğerinden kemik çıktı!
        Akciğerinden kemik çıktı!
        Otomobiliyle ters yöne girdi! Polis ve gazetecilere kâbusu yaşattı
        Otomobiliyle ters yöne girdi! Polis ve gazetecilere kâbusu yaşattı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Şekersiz diye satılan o ürünlere dikkat!
        Şekersiz diye satılan o ürünlere dikkat!
        "Gol kararı olsa daha doğru olurdu"
        "Gol kararı olsa daha doğru olurdu"
        Trabzonspor seri peşinde!
        Trabzonspor seri peşinde!
        Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı
        Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı
        Balıkçıların sıra dışı avlanma yöntemi: Çökertme
        Balıkçıların sıra dışı avlanma yöntemi: Çökertme
        Yurt genelinde termometre yükselecek... Temmuz gibi cumartesi
        Yurt genelinde termometre yükselecek... Temmuz gibi cumartesi
        Cem Yılmaz baston kullanmaya başladı
        Cem Yılmaz baston kullanmaya başladı
        "Henüz hamile değilim"
        "Henüz hamile değilim"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları