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        Haberler Spor Voleybol Galatasaray Madeş Mobilya: 3 - Gebze Belediyespor: 0 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray Madeş Mobilya: 3 - Gebze Belediyespor: 0 | MAÇ SONUCU

        Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabında Galatasaray Madeş Mobilya, Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 21:03 Güncelleme:
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        Galatasaray yarı finale yükseldi!

        Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabında Galatasaray Madeş Mobilya, Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

        Sarı-kırmızılı takım, kupada Dörtlü Final'e yükseldi.

        Salon: TVF Burhan Felek Vestel

        Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen

        Galatasaray Madeş Mobilya: Efe Mandıracı, Samet Güneş, Can Koç, Maar, Alonso, Micah Ma'a (Abdulsamet Yalçın, Cafer Kirkit)

        Gebze Belediyespor: Hasan Sıkar, Tervaportti, Gökhan Gökgöz, Aykut Acar, Sotola, Marttilla (Semih Çelik, Metin Durmuş, Yiğit Yıldız, Bahov, Kaan Atmaca, Kadir Gürkan Uz, Osmanovic)

        Setler: 25-16, 25-18, 26-24

        Süre: 77 dakika (24, 21, 32)

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