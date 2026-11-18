Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 4. haftasında Galatasaray MCT Technic, ağırladığı Polonya ekibi Legia Varşova'yı 88-81 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla gruptaki 2. galibiyetini aldı. Polonya ekibi ise B Grubu'ndaki ikinci mağlubiyetini yaşadı.

GALATASARAY EVİNDE HATA YAPMADI

Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-kırmızılılar, yüksek yüzdeyle oynadığı ilk çeyreğin ilk 5 dakikasını Metu'nun orta mesafeden bulduğu basketle 15-9 üstün geçti.

Galatasaray MCT Technic, Smailagic ve Simpson'ın üç sayılık basketleriyle farkı açmaya çalışsa da Legia Varşova rakibine boyalı alandan bulduğu sayılarla cevap verdi ve ilk çeyrek sarı-kırmızılı ekibin 25-20 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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İkinci çeyreğin başında dış atışlardan basketler bulan sarı-kırmızılılar, 13. dakikada da Metu'nun üç sayılık basketiyle farkı 9'a çıkardı: 36-27.

Sonrasında savunmada sertliği artıran ve yaklaşık 4 dakika rakibinin skor üretmesine izin vermeyen Legia Varşova, 16. dakikada Ilver'in serbest atıştan bulduğu basketle 8-0'lık seri yakalayarak farkı 1'e indirdi: 36-35.

Çeyreğin devamında Smailagic, Berkan Durmaz ve Şehmus Hazer ile bulduğu basketlerle toparlanan Galatasaray MCT Technic, soyunma odasına 48-41 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Polonya ekibi, 22. dakikada Zoriks ve Kolenda'nın arka arkaya bulduğu üç sayılık basketlerle farkı yeniden 1'e indirdi: 50-49.

Sonrasında Metu, Robinson ve Berkan Durmaz ile üç sayılık isabetler bulan Galatasaray MCT Technic, 26. dakikayı 63-56 üstün geçti. Periyodun devamında Metu ve Berkan Durmaz'ın pota altından kaydettiği basketlerle farkın azalmasına izin vermeyen sarı-kırmızılılar, son çeyreğe 69-61 üstün girdi.

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Son çeyrekte toparlanan ve rakibinin boş hücumlarını iyi değerlendiren Legia Varşova, 38. dakikada Zoriks'in üç sayılık basketiyle farkı 3'e indirdi: 83-80.

Galatasaray, bu sayının hemen ardından Nikolic'in dış atıştan isabetiyle farkı 6'ya çıkararak rakibine cevap verdi: 86-80.

Mücadelenin devamında hata yapmayan Galatasaray MCT Technic, salondan 88-81 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Julio Anaya (Panama), Ariadna Chueca (İspanya), Ioannis Agrafiotis (Yunanistan)

Galatasaray MCT Technic: Robinson 7, Şehmus Hazer 9, Nikolic 7, Metu 20, Ballo 4, Berkan Durmaz 12, Can Korkmaz, Smailagic 16, Buğrahan Tuncer 5, Simpson 8

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Legia Varşova: Zoriks 15, Daniels 26, Kolenda 3, Freemantle 10, Goloman 13, Wojciechowski, Tomaszewski, Vrankovic 2, Pisla 3, Ilver 7, Andrzejewski 2

1. Periyot: 25-20

Devre: 48-41

3. Periyot: 69-61

4. Periyot: 88-81

Beş faulle çıkan oyuncu: 33.08 Goloman (Legia Varşova), 38.57 Smailagic (Galatasaray MCT Technic)