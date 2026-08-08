Galatasaray Umut Erdem'i transfer etti
Galatasaray, kendi altyapısından yetişen ve son olarak 1. Lig ekibi Manisa FK'da forma giyen 22 yaşındaki sol bek Umut Erdem'i kadrosuna kattı.
Giriş: 08 Ağustos 2026 - 14:21 Güncelleme:
Galatasaray Kulübü, altyapısından yetişen sol bek Umut Erdem'i transfer etti.
Sarı-kırmızılı kulüp, 2023'te bonservisiyle Manisa FK'ye giden Umut ile anlaşma imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. Lisansı çıkarılan Umut'un Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesinin olduğu bilgisi sistemde yer aldı.
Umut, Manisa FK'de 54 resmi müsabakada forma giydi.
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