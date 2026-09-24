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        Haberler Spor Basketbol TKBL Kadınlar EuroLeague Sevgi Uzun HT Spor'a konuştu: Hedefimiz şampiyonluk

        Sevgi Uzun HT Spor'a konuştu: Hedefimiz şampiyonluk

        Galatasaray Çağdaş Faktoring'in yıldız basketbolcusu Sevgi Uzun, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Milli basketbolcu, hayat hikayesi, oyunculuk kariyeri, WNBA dönemi, A Milli Takım ve bu sezonki hedeflerine kadar birçok konu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 22:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Hedefimiz şampiyonluk"

        Uzun yıllar forma giydiği Fenerbahçe'den ayrılarak Galatasaray Çağdaş Faktoring'e transfer olan Sevgi Uzun, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in hazırladığı 'Gelmez Dediğin Yerden' programının bu haftaki konuğu olan milli basketbolcu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

        Sevgi Uzun'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Sporu bırakmak istediğim zamanlar tabii ki oldu gençken. O dönemlerde hep ilk el uzatan, 'Bak emin misin?' deyip farkındalık sağlayan, başka bir pencereden bakan, şu an hala benim aktif profesyonel sporculuk kariyerimde kararlarımın çoğunda hep oturup konuştuğum ilk kişidir babam. O zaman da hep böyle bir etkisi vardı. Çünkü gençken her şeyi çok idrak edemiyorsunuz, çok fevri kararlar vermek isteyebiliyorsunuz hani duygusal olarak da çok yoğun yaşadığınız için her şeyi."

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        "FUTBOLUN İÇİNDE BÜYÜDÜM"

        "Çok fazla futbol maçı izleyerek büyüdüm. Şu an tabii işim gereği biraz daha takip edemiyorum, futbola çok fazla zaman ayıramıyorum ama futbolun içinde büyüdüm. Ödevlerimi bile futbol sahasının köşesinde yapardım. Babamın antrenmanı olduğu için Fulya'da olurdum."

        "ABD'YE GİTMEK BANA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ"

        "Kariyer planlamamı yaparken hep kendimi daha çok geliştirebileceğim, kendimin daha iyi versiyonuna ulaşabileceğim yerlerde bulunmak istedim. Tabii ki çok büyük kulüplerin parçası oldum. Benim için Ankara serüvenim de gerçekten çok önemliydi. Ormanspor ve BOTAŞ'ta oynadığım yıllar, kariyerimin en etkili ve en verimli iki senesiydi. Çünkü bireysel bir oyuncu olarak farklı sorumluluklar alıp kendimi farklı rollerin içinde buldum.

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        Belki o yaşta, yani 20 yaşında Fenerbahçe'de kalsaydım almayacağım sorumlulukları Ormanspor ve BOTAŞ'a giderek almak zorunda kaldım. Çünkü daha farklı bir takım sisteminin içinde bulunuyorsunuz. Bunlar da bana çok şey kattı. Amerika'ya gitmek de bana çok şey öğretti."

        "HEP WNBA'İ HAYAL ETTİM"

        "Küçük kızların, şu anda basketbol oynayan genç kızların beni izleyerek büyümesi, kendilerini hayal etmesi ve bunun imkânsız olmadığını görmesi benim en büyük motivasyonlarımdan biriydi.

        Öncelikle onlara verebileceğim öğütlerden biri, hep söylediğim gibi, ben yapabiliyorsam onların da kesinlikle yapabileceğidir. O yüzden hayallerini hep büyük ve geniş tutmaları gerekiyor. Çünkü ben hep WNBA'i hayal ettim. Hiçbir zaman insanlar bana, “Yapamazsın, orası çok üst bir seviye.” dediğinde onlara inanmadım; kendime inanmaya devam ettim."

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        "POTANSİYELLİ BİR TAKIMIZ"

        "Türkiye gerçekten çok potansiyelli bir takımız. Özellikle hep bahsettiğimiz bu jenerasyon değişiminin artık tamamlandığı, rollerimizin biraz daha oturduğu, gençlerimizin tecrübelendiği ve kimyayı yakaladığımız bir grup var aslında. Şöyle ki, çok büyük hedeflerimiz var önümüzde ve bunları başarmak için çok uzun bir yol var.

        Şu an üç mağlubiyet almış olsak da, oradan gerçekten beklediğimizden erken dönmüş olsak da hâlâ orada bir şeyler başarabilecek potansiyelde olduğumuza inanıyorum. Bizim grubumuz tabii ki çok zordu. Belçika ve Avustralya gibi iki büyük takımla oynadık..."

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        "ÇOK TEHLİKELİ BİR TAKIM OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"

        "Çok güzel bir takım kuruldu. Belki de uzun zamandır kurulan en yetenekli, en potansiyelli, en şampiyonluğa odaklı takım. Şu an tabii oyuncular aramızda değil de WNBA'de forma giyiyorlar. Ama bize katıldıklarında, tam takım olabildiğimiz süreçte bence gerçekten çok tehlikeli bir takım olacağımıza inanıyorum ben.

        Çok tehlikeli olacağımızı düşünüyorum. Tabii ki de kimyayı tutturmak, o basketbol sistemi, koçla olan... Bunların hepsi birbirine çok büyük etken. Sadece takımı kurmakla tabii ki şampiyonluk gelmiyor. Ama bu emeğin sağlanması, böyle bir kadro edilmesi bence de gerçekten çok takdir edilecek bir iş.

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        Ben çok heyecanlıyım. Hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Bir sezona başlarken bence kurulan kadro da biraz bunu belli etti. Ama tabii ki birbirinden iyi takımlar var, birbirinden güçlü takımlar var. EuroLeague biraz daha farklı bir seviye. Çok farklı, çok fazla yabancıyla sahada bulunabiliyorsunuz.

        Ama ben iki ligde de şampiyonluk hedefi olan bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Kesinlikle finalde olmak istediğimizi biliyorum ve eğer istediğimiz basketbol seviyesini sahaya sunabilirsek, bence oralarda olup şampiyonluk hedefimizi gerçekleştirebiliriz."

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        #Sevgi Uzun
        #ht spor
        #Basketbol
        #Galatasaray Çağdaş Faktoring
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