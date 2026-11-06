Gaziantep FK: 0 - Kasımpaşa: 2 | MAÇ SONUCU ve ÖZETİ
Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Kasımpaşa, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü. İstanbul ekibine üç puanı getiren golleri Hajradinovic ve Benedyczak kaydetti. Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası takımın başına getirilen Alfred Schreuder yönetimindeki ilk maçını kazanan lacivert-beyazlılar, maç fazlasıyla 4. sıraya tırmandı.
Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Son haftaların formda ekibi Kasımpaşa, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.
Lacivert-beyazlılara üç puanı getiren golleri 3. dakikada Hajradinovic ile 21. dakikada penaltıdan Benedyczak kaydetti.
Yeni teknik direktörü Alfred Schreuder yönetiminde çıktığı ilk maçını kazanan Kasımpaşa, Süper Lig'de son 4 maçta 3. galibiyetine imza attı.
Gaziantep ise ligde üst üste 6. mağlubiyetini aldı.
Kasımpaşa puanını 20'ye çıkararak maç fazlasıyla 4. sıraya tırmanırken, 16. sıradaki Gaziantep ise 8 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Camara'nın hatalı pasında Rak-Sakyi, topu bekletmeden Hajradinovic ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 0-1.
13. dakikada Ali Yavuz Kol'un sol çaprazdan sert vuruşunda topu kaleci Ataberk Dadakdeniz kornere çeldi.
19. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Kerim Çalhanoğlu ile Rak-Sakyi'nin ceza sahası çizgisi önündeki ikili mücadele sonrası topu önünde bulan Winck, şeşin yuvarlağı sürmek isterken Kerim Çalhanoğlu'nun müdahalesi sonrası hakem penaltıya karar verdi.
21. dakikada penaltı atışını kullanan Benedyczak, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.
59. dakikada Gidado'nun sağ çaprazdan sert vuruşunda topu kaleci Gianniotis uzaklaştırdı.
62. dakikada Gidado'nun şutunda meşin yuvarlağı kaleci Gianniotis kornere gönderdi.
63. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Camara'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak, yan direğe çarparak auta çıktı.
69. dakikada Bacuna'nun ceza sahasına gönderdiği topu kontrol eden Abena'nın şutunda top, yan direğe çarparak auta gitti.
78. dakikada Sabahattin Destini'nin ceza sahası içinden gönderdiği topla buluşan Serdar Dursun'un sert şutunda top direğin yanından oyun alanını terk etti.
80. dakikada Sabahattin Destini'nin sağ kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Camara'nın kafa vuruşunda top, kaleci Gianniotis'te kaldı.
88. dakikada Kerim Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Camara'nın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Ümit Öztürk, Gökmen Baltacı, Yusuf Susuz
Gaziantep FK: Ataberk Dadakdeniz, Perez (Dk. 63 Sabahattin Destici), Abena, Sylla, Kerim Çalhanoğlu, Bacuna (Dk. 72 Halil Dervişoğlu), Sorescu (Dk. 45 Gidado), Camara, Maxim (Dk. 45 Ogün Özçiçek), Kozlowski, Stewart (Dk. 45 Serdar Dursun)
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Adem Araous, Ilie, Ayberk Karapo, Elson Mendes (Dk. 75 Emirhan Boz), Kerem Demirbay, Rak- Sakyi (Dk. 63 Thiemoko Diarra), Hajradinovic (Dk. 86 Jakob Jessen), Ali Yavuz Kol (Dk. 63 Marcus Rafferty), Benedyczak (Dk. 86 Güven Yalçın)
Goller: Dk. 3 Hajradinovic, Dk. 21 Benedyczak (Penaltıdan) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 30 Sorescu (Gaziantep FK), Dk. 36 Elson Mendes, Dk. 82 Ayberk Karapo (Kasımpaşa)