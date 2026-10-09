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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği'nde Bernd Storck dönemi!

        Gençlerbirliği'nde Bernd Storck dönemi!

        Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Metin Diyadin'den boşalan teknik direktörlük görevine Alman çalıştırıcı Bernd Storck'un getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 15:20 Güncelleme:
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        G.Birliği'ne Alman teknik direktör!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Metin Diyadin’in istifasının ardından teknik direktörlük görevine 63 yaşındaki Alman çalıştırıcı Bernd Storck’u getirdi.

        Başkent temsilcisi, tecrübeli teknik adam ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Bernd Storck ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Bernd Storck ve ekibine 'hoş geldin' diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

        BERND STORCK'UN KARİYERİ

        Futbolculuk kariyerinde Almanya’nın Bochum, Westfalia Herne ve Borussia Dortmund takımlarında forma giyen Bernd Storck; Stuttgart, Hertha Berlin, Wolfsburg, Partizan ve Dortmund’da yardımcı antrenörlük yaptı. Teknik direktörlük kariyerine Tsesna takımında başlayan Storck; Kazakistan Milli Takımı, Olympiakos (U17-U20), Macaristan Milli Takımı, Mouscron, Cercle Brugge, Dunajska Streda, Genk, Eupen, Kortrijk ve Sepsi OSK kulüplerini çalıştırdı.

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