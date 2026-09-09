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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi İtalya Gian Piero Gasperini: Çok önemli ve değerli bir maç

        Gian Piero Gasperini: Çok önemli ve değerli bir maç

        Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Fenerbahçe maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Kulüp açısından en önemli maçlardan bir tanesi. Bütün teknik direktörlerin, oyuncuların oynamak istediği bir maç. Bu çok önemli ve değerli bir maç" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 19:00 Güncelleme:
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        "Çok önemli ve değerli bir maç"

        Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında yarın saat 19.45’te Fenerbahçe’ye konuk olacak.

        Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini açıklamalarda bulundu.

        "ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR MAÇ"

        Fenerbahçe ile oynayacakları maçın önemine vurgu yapan Gian Piero Gasperini, “Tabii ki bu farklı bir maç. Kulüp açısından en önemli maçlardan bir tanesi. Bütün teknik direktörlerin, oyuncuların oynamak istediği bir maç. Kendimiz gibi davranmalıyız. Kendi özelliklerimiz, yıl boyunca başarılarımızla bu noktaya geldik. Bu çok önemli ve değerli bir maç” ifadelerini kullandı.

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        "KARŞIMIZDA ÇOK ÖNEMLİ VE GÜÇLÜ BİR TAKIM VAR"

        Sarı-lacivertli ekipte çok önemli oyuncular olduğuna vurgu yapan Gasperini, “Karşımızda çok önemli ve güçlü bir takım var. Çok önemli oyuncular var. Bunu göz önünde bulundurmalıyız ama kendi özelliklerimizle oynama güvenini kazanmalıyız. Kendimize güvenip rakibimizi zor duruma sokmalıyız” sözlerini sarf etti.

        "BİZİM İÇİN BİR YENİLİK AYNI ZAMANDA RAKİP TAKIM İÇİN DE YENİLİK"

        Fenerbahçe ile ilk kez resmi maçta rakip olacaklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, “Burada gerçekten Şampiyonlar Ligi’nde oynamış oyuncular var. Roma Şampiyonlar Ligi’ni birçok yıldır oynamıyor. Çok önemli bir karşılaşma. İnsanlar çok merak ediyor. Biz daha önce Fenerbahçe ile çok oynamadık. Bizim için bir yenilik aynı zamanda rakip takım için de yenilik” dedi.

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        Gian Piero Gasperini sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

        “Benim için de gerçekten Şampiyonlar Ligi’nde olmak çok önemli. 2 sene önce Atalanta ile katılmıştım. Bu konudan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Şampiyonlar Ligi gerçekten kendi liglerinde en iyi takımlardan oluşan bir organizasyon. Çok iyi oyuncular var. Maç iyi başlayabilir ama daha sonra değişebilir. En önemlisi takımla oynadığınızda her zaman maçın içinde kalmaya çalışmak ve kendi becerilerinize güvenmek. Rakibi zor duruma sokmak gerekiyor. Rakipler kendi liglerinde lider olmaya alışık takımlar. Defansın ne olduğunu biliyorlar. Rotasyon çok önemli. Çok yüksek sayıda oyuncumuz var ve bu oyuncular sürekli iyi seviyede oynayabiliyor.”

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        "ZAMAN İÇİNDE ÇOK GÜÇLENECEK BİR TAKIM"

        Fenerbahçe’nin zaman içinde daha da güçlü bir duruma geleceğini söyleyen Gasperini, “Fenerbahçe’yi seyretmeye çalıştım. Burada çok güçlü oyuncular var. Zaman içinde çok güçlenecek bir takım. Biraz zamana ihtiyaçları var. Son maç skoru ne olursa olsun çok değerli bir takım” ifadelerini kullandı.

        Paulo Dybala’nın son durumu hakkında bilgi veren 68 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, “Şu anda hepimiz iyiyiz. Sakatlık yok. Atalanta maçında çok büyük bir enerji ortaya koydu. Pellegrini’nin az zamanı kaldı. Onun dışında hepimiz buradayız” dedi.

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        "FENERBAHÇE’NİN KADROSU ÇOK GENİŞ"

        Matteo Guendouzi ve Marco Asensio’nun yarın forma giyemeyeceğinin hatırlatılması üzerine Gasperini, “Çok kuvvetli iki oyuncu ama Fenerbahçe’nin kadrosu çok geniş. Maalesef bazen bazı oyuncular oyun dışı kalabiliyor. Bunlar tabii çok önemli maçlar. Biz Fenerbahçe’yi gerçekten çok kuvvetli bir takım olarak göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

        Öte yandan İtalyan ekibi, basın toplantısının ardından Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

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        #Roma
        #Gasperini
        #fenerbahçe
        #şampiyonlar ligi
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