Glasgow Rangers: 3 - Celtic: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
İskoçya Lig Kupası çeyrek finalinde Glasgow Rangers ile Celtic karşı karşıya geldi. Old Firm derbisini ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.
Giriş: 13 Eylül 2026 - 15:54 Güncelleme:
İskoçya Lig Kupası çeyrek final karşılaşmasında Glasgow Rangers ile Celtic kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Rangers'a yarı finali getiren golleri 23. ve 75. dakikalarda Daniel Neil ve 59'da Kevin Kelsy kaydetti.
Bu sonucun ardından Rangers yarı finale yükselirken; Celtic ise turnuvaya veda etti.
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