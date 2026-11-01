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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Hakan Safi'den Fenerbahçe açıklaması: Hep destek, tam destek!

        Hakan Safi'den Fenerbahçe açıklaması: Hep destek, tam destek!

        Fenerbahçe'nin son seçiminde başkan adayı olan Hakan Safi, sarı-lacivertli taraftarlara birlik çağrısında bulundu. Safi, "Herkesi sakin olmaya davet ediyorum. Burası Fenerbahçe. Bir tane Fenerbahçemiz var. 'Hep destek, tam destek' demenin tam zamanı" diye konuştu. Safi, Aziz Yıldırım'a da sezon sonuna kadar destek vermeleri gerektiğini belirterek, "Büyük camiadan rica ediyorum. Kimse Fenerbahçe'nin aleyhine konuşmasın. Elbette bugünkü durum kabul edilebilir değil. Ancak Aziz başkanın etrafında kenetlenmeliyiz. Kimin hesabı varsa sene sonuna saklamalıdır" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 21:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hakan Safi'den F.Bahçe açıklaması!

        Fenerbahçe'nin son seçimli genel kurulunda Aziz Yldırım ile başkanlık için yarışan Hakan Safi, stadyumda izlediği Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesinin ardından sarı-lacivertlilerin mevcut durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

        Taraftara destek ve birlik çağrısı yapan Safi, "Herkesi sakin olmaya davet ediyorum. Burası Fenerbahçe. Bir tane Fenerbahçemiz var. Hep 'Yarın var, yarın var.' diyoruz. Önümüzde Liverpool maçı var. 'Hep destek, tam destek' demenin tam zamanı. Bugün gündemimiz seçim değil, önümüzdeki maç olmalı. Kimin ne hesabı varsa sene sonuna bırakmalı" dedi.

        "AZİZ BAŞKANIN ETRAFINDA KENETLENMELİYİZ"

        Sezon sonuna kadar Aziz Yıldırım'a destek verimesi gerektiğini söyleyen Safi, "Fenerbahçe büyük kulüp, büyük camia. Daha zor günler gördük. Eleştiri elbette olacak. Böyle durumlarda başkanın yanında olma taraftarıyım. İstifa veya kötü tezahüratın kimseye faydası yok. Seçilmiş bir yönetimimiz var. Aziz başkanımız var. Seneye zaten seçim var. Aziz başkan seneye olmayacağını söyledi. Herkes Aziz başkanın ne kadar sözüne güvenilir, büyük başkan olduğunu biliyor. Büyük camiadan rica ediyorum. Kimse Fenerbahçe'nin aleyhine konuşmasın. Elbette bugünkü durum kabul edilebilir değil. Ancak Aziz başkanın etrafında kenetlenmeliyiz. Kimin hesabı varsa sene sonuna saklamalıdır."

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