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        Haberler Spor Diğer Hataylı beş millî sörfçünün tamamı Avrupa Şampiyonası’nda tur geçti

        Hataylı beş millî sörfçünün tamamı Avrupa Şampiyonası’nda tur geçti

        Hatay Sörf Merkezi'nde yetişen ve Türkiye'yi İrlanda'da temsil eden beş sporcu, Avrupa Dalga Sörfü Şampiyonası'ndan sportif kazanımlar ve yeni deneyimlerle döndü. Bu yolculuk, çocukların ve gençlerin güvenli spor ortamlarından uluslararası yarışlara uzanan gelişimini görünür kıldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 12:26 Güncelleme:
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        Hataylı beş millî sörfçünün tamamı Avrupa Şampiyonası'nda tur geçti

        Hatay Sörf Spor Kulübü sporcuları Ali Köse, Semir Köse, Canan Duru Düzce, Yağmur Girişken ve Kenan Doğru, İrlanda’da düzenlenen Avrupa Dalga Sörfü Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etti. Millî takım kadrosunda yer alan beş Hataylı sporcunun tamamı yarışlarda tur geçme başarısı gösterdi.

        Samandağ kıyılarında başlayan sörf yolculuklarını uluslararası bir yarış ortamına taşıyan sporcular, farklı ülkelerden yaşıtlarıyla tanıştı, aynı dalgaları paylaştı ve farklı koşullarda yarışma deneyimi kazandı. Şampiyona, sportif gelişimlerinin yanı sıra yeni arkadaşlıklar kurmalarına ve farklı bir kültürü tanımalarına da alan açtı.

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        SPORCULARIN GÖZÜNDEN İRLANDA DENEYİMİ

        “Okyanusta ki ilk sörf deneyimdi. O yüzden dalgalarda çok zevk aldım. Aynı zamanda sörf konusunda kendimi geliştirdim.” Semir Köse,15 yaş

        “İrlanda'daki iki haftalık sörf şampiyonası harika bir tecrübe oldu, özellikle dalgalar çok güzeldi. Derece elde edemesem de elimden gelenin en iyisini yaptım ve çok şey öğrendim.” Ali Köse,15 yaş

        “İrlanda’yı gezmek çok güzeldi. Okyanus dalgalarının ayrı bir zevki var. O dalgalara girdikten sonra ayrı bir özgüven kazandım. Kendi yaşıtlarımla eğlenmek beni çok mutlu etti. Çok eğlendik ve böyle bir şeyi denemenin beni çok değiştirdiğini düşünüyorum. İnsanların yaşam tarzları, farklılıkları dikkatimi çekti. Gelecekle alakalı olan planlarımı değiştirdi, daha geniş bakış açısına sahip olmamı sağladı. Arkadaş edindim ve farklı farklı insanlarla tanıştım. Sörfümü geliştirdim. Bu yüzden çok mutlu hissediyorum.” Canan Duru Düzce, 14 yaş

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        GÜVENLİ SPOR ORTAMINDAN ULUSLARARASI DENEYİME

        Hatay Sörf Merkezi’nin yaklaşımında sportif başarı ile çocukların haklarına erişimi birbirini tamamlıyor. Çocukların ve gençlerin kendilerini güvende hissederek spor yapabilmesi, karar süreçlerine katılabilmesi ve kendi potansiyellerini keşfedebilmesi, bu yaklaşımın temelini oluşturuyor.

        İrlanda deneyimi de bu anlayışın uluslararası yarışlara nasıl taşınabileceğini gösterdi. Sporcular yarışlarda kendilerini sınarken, yeni ortamlarda deneyim kazanma ve farklı ülkelerden akranlarıyla bağ kurma fırsatı buldu.

        ULUSLARARASI KATILIMA DESTEK

        Sporcuların İrlanda’daki şampiyonaya katılımı, bu yolculuğun ana destekçisi Ekinciler Holding’in katkılarıyla desteklendi. Bu katkı, Hataylı gençlerin uluslararası bir spor organizasyonunda yer almasına ve sportif gelişimlerini yeni deneyimlerle sürdürmesine olanak sağladı.

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        Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş., Alotech İletişim Teknolojileri Ticaret A.Ş. ve Astra Prive Turizm Limited Şirketi de ayni ve nakdi katkılarıyla yolculuğun gerçekleşmesine destek verdi.

        Hatay Sörf Merkezi ve Hatay Sörf Spor Kulübü, çocukların ve gençlerin sörf aracılığıyla kendileriyle, doğayla ve yaşadıkları yerle bağ kurmasını destekleyen çalışmalarını Samandağ’da sürdürüyor.

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