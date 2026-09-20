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        Haberler Spor Basketbol Hazırlık turnuvasında şampiyon Anadolu Efes!

        Hazırlık turnuvasında şampiyon Anadolu Efes!

        Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında VTB United League Süper Kupa finalinde Lokomotiv Kuban'ı 88-82 mağlup etti ve turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 21:40 Güncelleme:
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        Özel turnuvada şampiyon Anadolu Efes!

        Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında VTB United League Süper Kupa finalinde Lokomotiv Kuban'ı 88-82 mağlup etti ve turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

        Yeni sezon öncesinde hazırlık maçları için Rusya'da bulunan Anadolu Efes, VTB United League Süper Kupa finalinde Lokomotiv Kuban ile başkent Moskova'da karşı karşıya geldi.

        Anadolu Efes, maçtan 88-82'lik skorla galip ayrıldı ve turnuvada şampiyon oldu.

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        #Anadolu Efes
        #VTB United League Süper Kupa
        #Lokomotiv Kuban
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