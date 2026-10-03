Hırvatistan: 0 - İngiltere: 7 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup üçüncü maçında İngiltere, deplasmanda Hırvatistan'ı 7-0 mağlup etti. Harrk Kane (2), Bukayo Saka (2), Jude Bellingham, Anthony Gordon ve Morgan Rogers'ın golleriyle farklı bir galibiyet alan İngiltere, puanını 6'ya çıkardı. Hırvatistan ise 3 puanda kaldı.
Giriş: 03 Ekim 2026 - 21:00 Güncelleme:
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup üçüncü maçında İngiltere, Hırvatistan ile deplasmanda karşılaştı. HNK Rijeka'da oynanan müsabakayı kazanan 7-0'lık skorla İngiltere oldu.
İngilizler'e galibiyeti getiren golleri 8 ve 53'te Harry Kane, 21'de Jude Bellingham, 39'da Anthony Gordon, 45 ile 68'de Bukayo Saka ve 87. dakikada Morgan Rogers kaydetti.
Bu sonuçla beraber İngiltere, puanını 6'ya çıkardı. Hırvatistan ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor.
Grubun bir sonraki maçında Hırvatistan, İspanya'yı ağırlayacak. İngiltere, Çekya'yı konuk edecek.
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