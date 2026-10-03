Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Hırvatistan: 0 - İngiltere: 7 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Hırvatistan: 0 - İngiltere: 7 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup üçüncü maçında İngiltere, deplasmanda Hırvatistan'ı 7-0 mağlup etti. Harrk Kane (2), Bukayo Saka (2), Jude Bellingham, Anthony Gordon ve Morgan Rogers'ın golleriyle farklı bir galibiyet alan İngiltere, puanını 6'ya çıkardı. Hırvatistan ise 3 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 21:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İngiltere'den Hırvatistan'a tarihi fark!

        UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup üçüncü maçında İngiltere, Hırvatistan ile deplasmanda karşılaştı. HNK Rijeka'da oynanan müsabakayı kazanan 7-0'lık skorla İngiltere oldu.

        İngilizler'e galibiyeti getiren golleri 8 ve 53'te Harry Kane, 21'de Jude Bellingham, 39'da Anthony Gordon, 45 ile 68'de Bukayo Saka ve 87. dakikada Morgan Rogers kaydetti.

        Bu sonuçla beraber İngiltere, puanını 6'ya çıkardı. Hırvatistan ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor.

        Grubun bir sonraki maçında Hırvatistan, İspanya'yı ağırlayacak. İngiltere, Çekya'yı konuk edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hırvatistan
        #İngiltere
        #UEFA Uluslar Ligi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
        Bahçeli: Türkiye arınma sürecinden geçiyor
        Bahçeli: Türkiye arınma sürecinden geçiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Baba 46 gün görüntü aradı, sürücü tutuklandı
        Baba 46 gün görüntü aradı, sürücü tutuklandı
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        Mersin soruşturmasında evden servet çıktı
        Mersin soruşturmasında evden servet çıktı
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        Ronaldo krizinde yeni gelişme!
        Ronaldo krizinde yeni gelişme!
        Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul yapıldı!
        Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul yapıldı!
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Canım oğlum evlendi"
        "Canım oğlum evlendi"
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!