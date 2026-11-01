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        Haberler Spor Basketbol NBA Rockets evinde Thunder'ı devirdi! Alperen şov yaptı

        Rockets evinde Thunder'ı devirdi! Alperen şov yaptı

        NBA'de Houston Rockets evinde Oklahoma City Thunder'ı 119-98 mağlup etti. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün parkeden 16 sayı, 9 ribaund, 9 asist ve 1 blokla ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 10:14 Güncelleme:
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        Alperen Şengün triple-double'a yaklaştı!

        NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşmayla devam etti. Houston Rockets, konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 119-98'lik skorla mağlup etti ve 6. galibiyetini kazandı. Houston'da sakatlıktan dönen milli basketbolcu Alperen Şengün 33 dakika kaldığı parkede 16 sayı, 9 ribaund, 9 asist ve 1 blokla oynarken, Jabari Smith Jr. 30 sayı ve Marcus Smart da 24 sayı kaydetti. Bu sezonki 2. yenilgisini alan Oklahoma'da ise Shai Gilgeous Alexander 26 sayıyla ön plana çıktı.

        PHILA DEPLASMANDA KAZANDI

        Philadelphia 76ers, Spectrum Center'da karşılaştığı Charlotte Hornets'ı 109-104'lük skorla yendi ve üst üste 3, toplamda 6. galibiyetini elde etti. Philadelphia'da Tyrese Maxey 38 sayıyla takımının en skoreri olurken, milli basketbolcu Adem Bona da 22 dakika süre aldığı maçta 2 sayı, 5 ribaund, 3 asist 1 blok ve 1 top çalmayla mücadele etti. Ligdeki 4. mağlubiyetini yaşayan Charlotte'ta ise Grayson Allen 27 sayı, Brandon Miller 24 sayıyla oynasa da galibiyete yetmedi.

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        NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

        Utah Jazz: 90 - Portland Trail Blazers: 112

        Charlotte Hornets: 104 - Philadelphia 76ers: 109

        New Orleans Pelicans: 121 - Atlanta Hawks: 99

        Milwaukee Bucks: 111 - Cleveland Cavaliers: 136

        Memphis Grizzlies: 136 - Sacramento Kings: 105

        San Antonio Spurs: 121 - Minnesota Timberwolves: 111

        Houston Rockets: 119 - Oklahoma City Thunder: 98

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        #Houston Rockets
        #Alperen Şengün
        #Oklahoma City Thunder
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