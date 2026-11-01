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        HT Spor yorumcuları Kasımpaşa-Beşiktaş maçını değerlendirdi

        Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta rakibiyle 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. HT Spor'un usta yorumcuları, Beşiktaş'ın performansını 'Dakika 90' programında değerlendirdi. Yalçın Ayhan, "Kaybedilen iki puanın sorumluluğunu açıkça Sayın Italiano ve ekibine bağlıyorum" derken, Mehmet Yılmaz ise, "Italiano yaptığı oyuncu değişiklikleriyle Kasımpaşa'yı yeniden oyuna dahil etti ve bir puanı rakibine hediye etti" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 22:16 Güncelleme:
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        "1 puanı Kasımpaşa'ya hediye etti"

        Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan siyah-beyazlılar, 1 puana razı oldu ve zirve yarışında büyük yara aldı.

        Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesini HT Spor ekranlarında yayınlanan 'Dakika 90' programında değerlendiren HT Spor yorumcusu Yalçın Ayhan, puan kaybının en büyük sorumlusu olarak teknik direktör Vincenzo Italiano'yu gösterdi.

        YALÇIN AYHAN: SORUMLULUK ITALIANO VE EKİBİNDE

        Yalçın Ayhan, Beşiktaş'ın performansıyla ilgili olarak, "Bugün kaybedilen iki puanın sorumluluğunu açıkça Sayın Italiano ve ekibine bağlıyorum. Galatasaray, yoğun maç trafiğine ve oyuncularının sakatlık riskine rağmen kayıpsız şekilde yoluna devam ediyor. Beşiktaş’ın ise böyle bir lüksü yok. Deplasmanlarda kaybettiği krediyi artık telafi etmek zorunda. Bu nedenle hata yapma lüksü bulunmayan Beşiktaş, bugün oyun olarak dört dörtlük olmasa bile dengeyi ve kontrolü elinde tutarak bu maçı kazanmalıydı." diye konuştu.

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        "Antrenörler için fırsatlar vardır. Gerçekten Sayın Italiano için Kasımpaşa maçındaki gidişat büyük bir fırsattı. Oyuncuların beklentilerin altında kalan bireysel performansları ve dolayısıyla takım performansının ardından Sayın Italiano’nun 60. dakikada veya ikinci yarıda yapacağı değişiklikler, oyunun kontrolünü ve güvenliğini sağlayarak skoru almasını sağlayabilirdi.

        Dolayısıyla bu durum, kendisini de antrenörlük anlamında avantajlı bir noktaya taşıyabilirdi. Ancak maalesef başarısız oldu."

        MEHMET YILMAZ: ITALIANO 1 PUANI RAKİBİNE HEDİYE ETTİ

        HT Spor'un bir diğer değerli yorumcusu Mehmet Yılmaz ise, "2-0 öne geçtiğin bir maçı kaybetmeyeceksin. Özellikle Italiano’nun eksikliğini hissettirdiğini düşünüyorum. Yaptığı oyuncu değişiklikleriyle Kasımpaşa’yı yeniden oyuna dahil etti ve bir puanı rakibine hediye etti" ifadelerini kullandı.

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