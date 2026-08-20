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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Hyeon Gyu-Oh'tan Dusan Vlahovic'e övgü dolu sözler

        Hyeon Gyu-Oh'tan Dusan Vlahovic'e övgü dolu sözler

        Beşiktaş'ın forveti Hyeon Gyu-Oh, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki 3-0'lık Kauno Zalgiris galibiyetinin ardından yeni takım arkadaşı Dusan Vlahovic'le ilgili övgü dolu sözler sarfetti. Vlahovic'in dünyanın en iyi forveti olduğunu vurgulayan Güney Koreli golcü, "Dusan çok iyi bir oyuncu ve belki de dünyanın en iyi santraforu. Ondan birçok şey öğrenebilirim." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 22:55 Güncelleme:
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        Oh'tan Vlahovic'e övgü dolu sözler!

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ın ilk golünü kaydeden Hyeon Gyu-Oh, karşılaşmanın ardından konuştu.

        "ÇOK MUTLUYUM"

        Güney Koreli golcü, "Bu sezon ilk golümü attım. Zor bir süreç oldu, kendi üstümde baskı kurmak istemedim. Takım olarak iyi işler yaptık, 6 maçtır kazanarak gidiyoruz ve ben de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

        "SADECE 9 GÜN DİNLENEBİLDİM"

        Dünya Kupası'nın ardından yeterince dinlenemediğini belirten Hyeon Gyu-Oh, "Dünya Kupası sonrası çok fazla dinlenemedim. Sadece 9 gün dinlenebildim, tam kafamı boşaltamadan yeni sezona başladım. Zamanla daha iyiye gittim. Şu anda çok iyiyim ve takıma katkı yapmaya fazlasıyla hazırım." dedi.

        VLAHOVIC'E ÖVGÜ

        Dusan Vlahovic'in transferinin performansına olumlu katkı yapıp yapmadığı yönündeki soruya Hyeon Gyu-Oh, "Tabii ki... Dusan çok iyi bir oyuncu. Belki de dünyanın en iyi santrforu. Ondan birçok şey öğrenebilirim." yanıtını verdi.

        "BELKİ ŞAMPİYON OLURUZ"

        Beşiktaş'ın hücum hattına da değinen 25 yaşındaki futbolcu, "Ben, Dusan ve Semih ile çok iyi bir hücum hattımız var. Hatta belki şampiyon bile oluruz." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

        "HER GÜN BİRAZ DAHA TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM"

        "Türkçe dersi alıyor musun yoksa takımdaki konuşmalardan mı öğreniyorsun?" sorusunu yanıtlayan Hyeon Gyu-Oh "Emirhan, Orkun ve Rıdvan'dan her gün biraz biraz Türkçe öğrenmeye çalışıyorum." cevabını verdi.

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        #beşiktaş
        #Hyeon Gyu-Oh
        #UEFA Avrupa Ligi
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