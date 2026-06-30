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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Icardi'nin menajerinden HT Spor'a sözleşme açıklaması!

        Icardi'nin menajerinden HT Spor'a sözleşme açıklaması!

        Galatarasay forması giyen Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, HT Spor'a açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 16:56 Güncelleme:
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        Menajerinden HT Spor'a sözleşme açıklaması!

        Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'e konuşan Pino, Icardi'nin sözleşme süreciyle ilgili yöneltilen soruları yanıtladı.

        "Icardi, Galatasaray ile yeni sözleşme imzalayacak mı?" sorusuna yanıt veren Pino, "Bunun cevabını bir ay önce Galatasaray yönetimine bildirmiştim. O nedenle cevap vermek zorunda değilim." ifadelerini kullandı.

        Yeni sözleşmenin henüz imzalanmamış olması nedeniyle herhangi bir sorun yaşanıp yaşanmadığının sorulması üzerine ise Arjantinli futbolcunun menajeri, "Bu konuda konuşmak istemiyorum." demekle yetindi.

        Elio Pino'ya son olarak Mauro Icardi'nin önümüzdeki sezon da Galatasaray forması giyip giymeyeceği yönündeki beklentiler soruldu. Pino, bu soruya ise "Bekleyip göreceğiz." yanıtını verdi.

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