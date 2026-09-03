Iğdır FK - Manisa FK: 4-2 (MAÇ SONUCU)
Alagöz Holding Iğdır FK, 1. Lig'in 5. haftasında karşılaştığı Manisa FK'yı 4-2'lik skorla mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Ankara'da oynanan karşılaşmada Manisa FK'yi 4-2 mağlup etti.
Stat: Aktepe
Hakemler: Süleyman Bahadır, Güner Mumcu Taştan, Yusuf Şimşek
Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Hüseyin Karabey, Alim Öztürk (Dk. 78 Arda Öztürk), Kouagba, Soner Gönül, Gökcan Kaya (Dk. 78 Önder Özcan), Doğan Erdoğan, Crociata (Dk. 67 Efe Şıhlaroğlu), Hotic (Dk. 68 Camara), Afena-Gyan, Arda Çolak (Dk. 63 Tanque)
Manisa FK: Vedat Karakuş, Kadir Kaan Yurdakul, Herelle, Ada İbik, Yasin Güreler (Dk. 67 Fırat İnal), Anziani, Kerem Arık (Dk. 33 Sylla), Vargas, Lemina (Dk. 32 Benrahou), Osman Kahraman (Dk. 46 Yusuf Talum), Ahmet Şen (Dk. 33 Toure)
Goller: Dk. 9 Kouagba, Dk. 16 Alim Öztürk (Penaltıdan), Dk. 25 ve 65 Afena-Gyan (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 45+7 Anziani (Penaltıdan), Dk. 89 Yusuf Talum (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 14 Kadir Kaan Yurdakul, Dk. 71 Toure, Dk. 73 Fırat İnal, Dk. 90+3 Benrahou (Manisa FK), Dk. 57 Arda Çolak, Dk. 90+1 Hüseyin Karabey (Alagöz Holding Iğdır FK)