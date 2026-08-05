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        İlayda Nur Çürük'ten altın madalya!

        23 Yaş Altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nda mücadele eden İlayda Nur Çürük, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 10:54 Güncelleme:
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        İlayda Nur Çürük'ten altın madalya!

        Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden milli sporcular, ikinci günü 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.

        Kadınlar 10 metre havalı tabancada yarışan İlayda Nur, final atışlarında 235,9 puanla 23 yaş altı Avrupa şampiyonu oldu.

        Aynı kategoride İlayda Nur, Şimal Yılmaz ve Tuğba Buğur, bireysel skorlar toplanarak hesaplanan takım sıralamasında bronz madalya elde etti.

        Fahrettincan Er, erkekler 10 metre havalı tabancada gümüş madalyayı boynuna taktı. Fahrettincan, Alp Eren Erdur ve Bahadır Beydüz'den oluşan takım, bireysel puanların toplamında da gümüş madalya aldı.

        Erkekler skeet kategorisinde Muhammet Seyhun Kaya, bireyselde gümüş madalya; Muhammet Seyhun, İbrahim Akgürcü ve Ali Can Arabacı ise bireysel puanların toplamında takım olarak bronz madalya kazandı.

        Hatice Yel-Yusuf Efe Kaplan ikilisi de karışık takım 10 metre havalı tüfek finalinde 3. olarak kürsüye çıktı.

        Bu sonuçlarla Türkiye, 11 Ağustos'ta sona erecek şampiyonadaki madalya sayısını 10'a (2 altın, 3 gümüş, 5 bronz) çıkardı.

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