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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor İlhan Palut: Durumumuz çok kötüydü, daha da kötü oldu

        İlhan Palut: Durumumuz çok kötüydü, daha da kötü oldu

        Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 1-0 yenildikleri Samsunspor mücadelesinin ardından çok kötü olan durumlarının daha da kötü olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 19:42 Güncelleme:
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        "Çok kötüydü, daha da kötü oldu"

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor, deplasmanda Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, değerlendirmelerde bulundu.

        "ÇOK KÖTÜYDÜK, DAHA DA KÖTÜ OLDUK"

        Ligdeki durumlarının kötüye gittiğini ifade eden Palut, "Maça iyi başladık. 20’inci dakikaya kadar işler istediğimiz gibi gitti. 20-40 dakikalar arasında inanılmaz toplar kaybettik. Sonrasında da Samsunspor oyunu domine etti. Hiç yemememiz gereken gol yedik. İkinci yarının başında istediğimiz reaksiyonu gösteremedik ama 60’ınca dakikadan sonra bizde çok golü aradık. Oyuncular çabaladılar uğraştılar. Pozisyonlar da oldu. Üretmede çok iyi değildik. Son 30 dakikada reaksiyon gösterdik ama kaybettik. Çok kötüydü, daha kötü oldu" dedi.

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        "KÖTÜ GİDİŞİ GÖRMEZDEN GELEMİYORUM"

        Takımın kötüye gittiğini gördüğünü dile getiren Palut, "Mini bir değerlendirme yaptık. Negatifliğin içerisindeyiz. Sağlıklı düşünüp, enerji noktasında, çalışma noktasında, çırpınma noktasında, destek verme noktasında tereddüdü olan bir antrenör değilim ama kötü gidişe hem çok üzülüyorum hem de görmezden gelemiyorum. İlk 30 dakika hariç iyi bir maç değildi. Samsunspor’u tebrik ediyorum. Silkelenmek lazım. İstediklerini yapamazsan bile inanılmaz mücadele ile ekmeğini taştan çıkartmak lazım. Hepinize çok saygı duyuyorum ama soru cevaplamak istemiyorum" diye konuştu.

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        #konyaspor
        #süper lig
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