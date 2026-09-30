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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İlkay Gündoğan, Mevlüde Genç Madalyası’nı aldı

        İlkay Gündoğan, Mevlüde Genç Madalyası’nı aldı

        Galatasaray futbolcusu İlkay Gündoğan, Almanya'da sekizincisi verilen Mevlüde Genç Madalyası'nın sahibi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 09:38 Güncelleme:
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        İlkay Gündoğan, Mevlüde Genç Madalyası'nı aldı!

        Galatasaray'ın orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Almanya’da sekizincisi verilen Mevlüde Genç Madalyası’na ulaştı.

        Gündoğan’a ödülü, İstanbul’daki Almanya Büyükelçiliği Yazlık Evi’nde düzenlenen törende Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst takdim etti.

        Törene, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcular Leroy Sané, Kaan Ayhan, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner katıldı. Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti tarafından verilen ödül, 1993 yılında Solingen’deki ırkçı saldırıda 5 aile ferdini kaybeden Mevlüde Genç’in barış, hoşgörü ve toplumsal dayanışma mesajlarını yaşatmak amacıyla takdim ediliyor. İlkay Gündoğan, kariyeri boyunca sahadaki başarılarının yanı sıra farklı kültürler arasında köprü kurulmasına yönelik çalışmalarıyla da öne çıkıyor.

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        Mevlüde Genç Madalyası’nın Gündoğan’a verilmesi, Almanya ile Türkiye arasındaki toplumsal ve kültürel bağların önemine de dikkat çeken bir mesaj olarak değerlendirildi.

        "ÇOCUKLARIMA GÜZEL BİR DÜNYA BIRAKMAK İSTİYORUM"

        İlkay Gündoğan aldığı madalya sonrasında şu konuşmayı yaptı:

        "Takım arkadaşlarıma ve herkese teşekkür etmek istiyorum. Özel bir ödül. Bana bu ödülü layık gördüğü için Genç Ailesi’ne teşekkür etmek istiyorum. Futbolcuyuz, herkesin gözünün ödündeyiz. Bu da büyük bir sorumluluk getiriyor. Gurur verici. Olduğum şekilde devam etmek istiyorum. Sosyal sorumluluğumu biliyorum. Genç kardeşlerime, taraftarlarımıza, kulüp içinde ve dışındaki insanlara kendimi daha iyi şekilde tanıtıp karakterimle, duruşumla bugüne kadar olduğu gibi devam etmek istiyorum. Çocuklarıma arkamda güzel bir dünya bırakmak istiyorum. Buna göre yaşıyorum. Birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Türkiye’de, Almanya’da ve dünyada umarım bu sorumluluk bilinciyle yaşarız."

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        HENDRİK WUST: YÜREKTEN TEBRİK EDERİM

        Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst ise, “2018 yılında Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Mevlüde Genç Madalyası'nı vermeye başladı. Bu madalya, ismini aldığı kişinin anısını yaşatmaya katkıda bulunmayı amaçlıyor. Her şeyden önce bu ödül, Mevlüde Genç'in başka kimsenin yapamadığı şekilde örnek olduğu şeyi onurlandırmayı amaçlıyor: Anlayış, hoşgörü ve uzlaşı için verilen mücadele ve adanmışlığı… İlkay Gündoğan, saygı, hoşgörü ve huzurlu bir birliktelik için verdiğiniz emeklerden dolayı çok teşekkür ederim; bu harika ödül için sizi yürekten tebrik ederim.” ifadelerini kullandı.

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        #İlkay Gündoğan
        #galatasaray
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