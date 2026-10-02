İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Manchester City açıklaması!

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), İngiliz ekibi Manchester City hakkında bağımsız komisyon tarafından verilen kararla ilgili süreci yakından takip ettiğini açıkladı.

FA'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bağımsız komisyonun kararı, oyunun dürüstlüğü açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Kararı ve olası sonuçlarını dikkatle değerlendiriyoruz, uygun görülen durumlarda gerekli adımları atacağız. Premier Lig ile Manchester City arasındaki süreç devam ettiğinden daha fazla yorum yapmayı düşünmüyoruz. Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz" denildi.