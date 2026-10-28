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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Ismail Jakobs, milli takıma veda etti

        Ismail Jakobs, milli takıma veda etti

        Galatasaray'ın Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs, kulüp kariyerine odaklanmak adına milli formaya veda ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 23:34 Güncelleme:
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        Jakobs milli takıma veda etti

        Ismail Jakobs, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Milli takıma küçük bir çocuk olarak geldim ve buradan bir erkek olarak ayrılıyorum. Unutulmaz anılar, ömürlük dostluklar ve içimden hiç silinmeyecek bir minnettarlıkla." ifadelerini kullandı.

        Yeni bir sayfa açtığını belirten 27 yaşındaki sol bek, "Kulüp kariyerime odaklanmak, kendime ve aileme daha fazla değerli zaman ayırmak istiyorum. Çünkü zaman çok değerli ve bazı anlar asla geri gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Tecrübeli oyuncu, Senegal Milli Takımı formasıyla 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapmıştı.

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