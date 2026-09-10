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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe İsmail Kartal'dan Roma karşısında 1'i zorunlu 4 değişiklik!

        İsmail Kartal'dan Roma karşısında 1'i zorunlu 4 değişiklik!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları Beşiktaş derbisi 11'ine göre Roma maçına 1'i zorunlu 4 değişiklik ile çıktı. Fenerbahçe'nin milli oyuncuları Mert Müldür ve İsmail Yüksek, bu sezon Avrupa'da ilk kez 11'de görev aldı. Ayrıca Fenerbahçe'nin genç sağ beki Ognjen Mimovic, bu sezon ilk kez kadroda yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 20:34 Güncelleme:
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        İsmail Kartal'dan Roma karşısında 4 değişiklik!

        UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında İtalya'nın Roma ekibini konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Beşiktaş derbisine göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.

        Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'ndaki karşılaşmada Beşiktaş maçına ilk 11'de başlayan Matteo Guendouzi'yi cezası nedeniyle oynatamazken Nelson Semedo, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ı yedek soyundurdu.

        65 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mert Müldür, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de değerlendirdi.

        Roma karşısında kalede Ederson Moraes ile başlayan Kartal, savunma hattını Mert Müldür, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta alanda Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek ve N'Golo Kante'yi görevlendiren Kartal, hücum hattında ise Mason Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu'nu oynattı. Tecrübeli teknik adam, gol yollarında ise yine Vedat Muric'e güvendi.

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        Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Mert Günok, Romelu Lukaku, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Kojo Oppong, Levent Mercan, Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Oğuz Aydın, Ognjen Mimovic ise yedek soyundu.

        DÖRTLÜDEN VAZGEÇİLMEDİ

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 4'lü formasyondan vazgeçmedi.

        Tecrübeli teknik adam takımını sahaya 4-1-4-1 dizilişiyle sürdü.

        MERT MÜLDÜR VE İSMAİL YÜKSEK, AVRUPA'DA BU SEZON İLK KEZ 11'DE

        Fenerbahçe'nin milli oyuncuları Mert Müldür ve İsmail Yüksek, bu sezon Avrupa'da ilk kez 11'de görev aldı.

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        Bu sezon ilk 11'de sadece ligde Gençlerbirliği karşısında görev yapan Mert ve İsmail, Avrupa'da ise bazı maçlarda oyuna sonradan dahil olmuştu.

        BARTUĞ YENİDEN AVRUPA'DA 11'DE

        Fenerbahçe'nin genç orta sahası Bartuğ Elmaz, Roma karşısında ilk 11'de görevlendirildi.

        Bu sezon ilk 11'de tek maçını UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'ye karşı oynayan 23 yaşındaki oyuncu, ligde ise ilk 11'de hiç görev almadı.

        Son olarak 21 Temmuz'da Gornik Zabrze ile oynanan maçta ilk 11'de oynayan Bartuğ Elmaz, 9 maç sonra yeniden ilk 11'e döndü.

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        KEREM 3 MAÇIN ARDINDAN 11'DE

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 3 resmi maçın ardından ilk 11'de yer aldı.

        Ligde Konyaspor müsabakasında yaşadığı darbe nedeniyle Olimpik Lyon ve Samsunspor maçlarını kaçıran Kerem, Beşiktaş derbisinde ise sonradan oyuna dahil olmuştu.

        Teknik direktör Kartal, Kerem'i Roma karşısında ilk 11'de değerlendirdi.

        2 EKSİK

        Fenerbahçe, Roma karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde UEFA'dan 2 maç men cezası alan Matteo Guendouzi'nin yanı sıra tedavisi devam eden Marco Asensio, zorlu müsabakada takımını yalnız bıraktı.

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        MIMOVIC İLK KEZ KADRODA

        Fenerbahçe'nin genç sağ beki Ognjen Mimovic, bu sezon ilk kez kadroda yer aldı.

        Mimovic, müsabakaya yedekler arasında başladı.

        YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

        Fenerbahçe-Roma maçı önesidne stat ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

        Stat çevresinde atlı polisler görev yaparken taraftarlara da güvenlik bariyerlerinde kapsamlı arama yapıldı.

        STAT KAPALI GİŞE

        Fenerbahçeli taraftarlar, Roma maçına yoğun ilgi gösterdi.

        Tribünlerin tamamı dolduran sarı-lacivertliler, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

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        Roma taraftarı da misafir tribününün büyük bölümünü doldurdu.

        Öte yandan sarı-lacivertliler, maç öncesinde kale arkası tribününde koreografi gösterisi gerçekleştirdi.

        YILDIRIM: FENERBAHÇE'MİZİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KALICI OLMASINI İSTİYORUZ

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Maç Günlüğü Dergisi'nin yeni sayısında açıklamada bulundu.

        Sezonu planlarken Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın en büyük amaçları olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

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        "18 yıl aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Yıllarca 'Fenerbahçe neden yok?' dediğimiz yere geri döndük. Sezonu planlarken Şampiyonlar Ligi'ne katılmak önemli bir amacımızdı. Bunu başardık. Şimdi yeni bir dönemi başlatma zamanıdır. Fenerbahçe'yi hak ettiği görkemli günlere hep birlikte yeniden taşıyacağız. Tüm Fenerbahçelileri, ortak hedeflerimiz doğrultusunda kenetlenmeye ve Fenerbahçe'nin etrafında tek yürek olmaya davet ediyoruz."

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        #fenerbahçe
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        #Roma
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