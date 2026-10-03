UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup üçüncü maçında İspanya, Çekya'yı konuk etti. Carlos Tartiere'de oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla İspanya oldu.

İspanyollar'a galibiyeti getiren golleri 6'da Lamine Yamal, 35'te Rodri ve 89. dakikada Mikel Merino attı. Konuk ekibin tek golünü ise 69. dakikada Jiri Slama kaydetti.

Çekya'da forma giyen Ladislav Krejci, 85. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından İspanya, grupta yoluna üçte üç yaparak devam etti ve 9 puanla liderliğini sürdürdü. Çekya ise 0 puanla sonuncu sırada yer alıyor.

Grubun bir sonraki haftasında İspanya, Hırvatistan ile deplasmanda karşılaşacak. Çekya, İngiltere'ye konuk olacak.

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Uluslar Ligi'nde oynanan diğer maçların sonuçları şu şekilde:

A Ligi 3. Grup:

Hırvatistan: 0 - İngiltere: 7

İspanya: 3 - Çekya: 1

B Ligi 1. Grup:

Kuzey Makedonya: 0 - İskoçya: 2

İsviçre: 2 - Slovenya: 1

C Ligi 1. Grup:

Finlandiya: 2 - Arnavutluk: 1

Belarus: 4 - San Marino: 0

C Ligi 4. Grup:

İzlanda: 3 - Bulgaristan: 0

Estonya: 1 - Lüksemburg: 0