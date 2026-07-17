Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası İspanya'da final öncesi Yamal endişesi!

        İspanya'da final öncesi Yamal endişesi!

        2026 Dünya Kupası'nda finale çıkmaya hazırlanan İspanya'da Lamine Yamal ve Pedro Porro, antrenmanın basına açık bölümündeki pas çalışmasına katılmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 00:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İspanya'da final öncesi Yamal endişesi!

        İspanya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile 19 Temmuz Pazar oynayacağı final maçının hazırlıklarına başladı.

        New Jersey eyaletindeki Gotham Antrenman Tesisleri'nde, teknik direktör Luis de la Fuente yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

        YAMAL VE PORRO İLK BÖLÜME KATILMADI

        Final öncesi yapılan ilk antrenmanda, milli takım oyuncuları iki grup halinde pas çalışması yaparken, idmana takım arkadaşlarıyla birlikte çıkan Lamine Yamal ve Pedro Porro bu bölüme katılmadı. İki futbolcu, basına açık bölümde matlar üzerinde esneme hareketleri yaptı.

        Teknik direktör De la Fuente, Yamal ve Porro ile bir süre sohbet etti.

        REKLAM

        Turnuvanın diğer finalisti Arjantin ise İspanya maçı öncesi ilk antrenmanını Atlanta'da yaptı.

        İspanya ile Arjantin arasındaki final mücadelesi, 19 Temmuz Pazar günü, New York New Jersey Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak.

        KANADA'DAKİ ORMAN YANGINI İSPANYA ANTRENMANINI DA ETKİLEDİ

        Kanada genelinde devam eden orman yangınından yükselen duman, ABD'nin New York kentini de etkiledi.

        Yangınlardan kaynaklanan duman nedeniyle İspanya'nın çalışmalarını sürdürdüğü bölgede de hava kalitesi ve görüş mesafesi düştü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kanada orman yangınlarıyla savaşıyor!

        Kanada orman yangınlarıyla savaşıyor. Ülke genelinde 835 aktif orman yangını bulunurken, bunların 112'si kontrol altına alınamadı. Orman yangınlarından kaynaklanan dumanlar, rüzgarın etkisiyle Toronto merkezini kapladı  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12. Yargı Paketi Meclisten geçti
        12. Yargı Paketi Meclisten geçti
        Bakan Gürlek'ten Ahbap soruşturmasına ilişkin açıklama
        Bakan Gürlek'ten Ahbap soruşturmasına ilişkin açıklama
        AHBAP soruşturmasında malvarlıklarına el konuldu
        AHBAP soruşturmasında malvarlıklarına el konuldu
        Buruk'tan Icardi için veda açıklaması!
        Buruk'tan Icardi için veda açıklaması!
        Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni deliller
        Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni deliller
        Zeki Çelik, Juventus'ta!
        Zeki Çelik, Juventus'ta!
        ABD'nin İran'a saldırıları devam ediyor
        ABD'nin İran'a saldırıları devam ediyor
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        Anket: Trump'a destek oranı yüzde 37
        Anket: Trump'a destek oranı yüzde 37
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Trossard 20 bin taraftarın önünde imzayı attı!
        Trossard 20 bin taraftarın önünde imzayı attı!
        Parçalayıp tuvalete gömdü! Kayıp ihbarında bulundu
        Parçalayıp tuvalete gömdü! Kayıp ihbarında bulundu
        Bodrum’da jet ski faciası! 1 çocuk öldü, baba ve kızı aranıyor
        Bodrum’da jet ski faciası! 1 çocuk öldü, baba ve kızı aranıyor
        Tatil yörelerinde kavurucu sıcaklar: Termometreler 41 dereceyi görecek
        Tatil yörelerinde kavurucu sıcaklar: Termometreler 41 dereceyi görecek
        Greenwood İstanbul'da!
        Greenwood İstanbul'da!
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Soluğu tatilde aldı
        Soluğu tatilde aldı
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili