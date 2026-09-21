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        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya, Luis de la Fuente'nin görev süresini 2032'ye kadar uzattı!

        İspanya, Luis de la Fuente'nin görev süresini 2032'ye kadar uzattı!

        Luis de la Fuente'nin, İspanya Milli Futbol Takımındaki görev süresi 2032 yılına kadar uzatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 14:23 Güncelleme:
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        İspanya, Fuente'nin sözleşmesini uzattı!

        İspanyol teknik direktör Luis de la Fuente'nin, İspanya Milli Futbol Takımındaki görev süresi 2032 yılına kadar uzatıldı.

        İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF) açıklamasında RFEF Yönetim Kurulunun, Fuente'nin görev süresinin 2032 yılına kadar uzatılmasının onaylandığı bildirildi.

        Açıklamada 65 yaşındaki teknik adamın 2028ve 2032 yıllarındaki Avrupa şampiyonalarıyla 2030 Dünya Kupası'nda takımı çalıştıracağı belirtildi.

        İspanyol teknik direktör, İspanya'nın başında 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

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        #Luis de la Fuente
        #İspanya
        #sözleşme
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