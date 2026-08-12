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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir İstanbul Başakşehir, Abdoulaye Yoro'yu Dundee United'a kiraladı

        İstanbul Başakşehir, Abdoulaye Yoro'yu Dundee United'a kiraladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir, genç orta saha oyuncusu Abdoulaye Yoro'nun İskoçya Premiership ekiplerinden Dundee United'a kiralandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 22:10 Güncelleme:
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        Başakşehir'den İskoçya'ya kiralık gitti!

        Başakşehir, genç orta saha Abdoulaye Yoro'yu İskoçya temsilcisi Dundee United'a kiraladığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Abdoulaye Yoro, kiralık olarak bir sezon İskoçya Premiership ekiplerinden Dundee United forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve futbolcumuz için hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

        Ocak 2025'te ülkesi Fildişi Sahili'nden transfer edilen 19 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımında kiralık olarak geçirmişti.

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