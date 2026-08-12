İstanbul Başakşehir, Abdoulaye Yoro'yu Dundee United'a kiraladı

Başakşehir, genç orta saha Abdoulaye Yoro'yu İskoçya temsilcisi Dundee United'a kiraladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Abdoulaye Yoro, kiralık olarak bir sezon İskoçya Premiership ekiplerinden Dundee United forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve futbolcumuz için hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

Futbolcumuz Abdoulaye Yoro kiralık olarak bir sezon İskoçya Premiership ekiplerinden Dundee United forması giyecek.



Sözleşmenin kulübümüz ve futbolcumuz için hayırlı olmasını temenni eder, oyuncularımıza yeni kulübünde başarılar dileriz. pic.twitter.com/mrf1obqss7 — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) August 12, 2026

Ocak 2025'te ülkesi Fildişi Sahili'nden transfer edilen 19 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımında kiralık olarak geçirmişti.