'İstanbul'u Koşuyorum' Yenikapı parkuru gerçekleştirildi

2016 yılından bu yana düzenlenen ve şehrin en sevilen yol koşusu etkinliklerinden olan İstanbul’u Koşuyorum’da yılın son etabı Yenikapı parkurunda koşuldu. İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul tarafından “İstanbul’u Koşuyorum, Şehri Yaşıyorum!” sloganıyla hayata geçirilen Avrupa etabının startını İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, İBB Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk, İBB Spor İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Ensari ve Bakırköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Murat Sönmez birlikte verdi. Güneşli bir havada koşulan yarışta 5K kategorisinde 935, 10K kategorisinde 4 bin 512 olmak üzere toplamda 5 bin 447 koşucu ter döktü.

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5K’DA SHYHNEPESOV VE CİVELEK İPİ GÖĞÜSLEDİ

İstanbul’u Koşuyorum Avrupa etabında günün ilk heyecanı 5K kategorisinde yaşandı. 08.00’de başlayan yarışta erkeklerde Türkmenistan’dan Ilaman Shyhnepesov 17:19’luk derecesiyle ipi göğüsledi. Shyhnepesov’u 18:32 ile takip eden Büyük Biritanya’dan Robert Cottey ikinci, Mustafa Araç ise 18:55’lik derecesiyle üçüncü oldu. Kadınlarda ise Cemre Civelek 19:49’luk derecesiyle zirvenin sahibi oldu. Hilal Aslı Cengiz 20:04 ile ikinci, Habibe Özrek 21:03 ile üçüncü sırayı aldı.

5K kadınlar ve erkekler genel klasmanda kürsüye çıkan sporcular Sportive tarafından verilen hediye çeklerinin sahibi oldu. Yarış sonunda birinciler 10 bin, ikinciler 7 bin 500 ve üçüncüler 5 bin lira değerinde hediye çeki kazandı.

10K’DA ŞAMPİYPONLAR MECHAAL VE ŞAHİN

Saat 09.15’te başlayan 10K yarışında erkekler kategorisinde 29:48 ile koşan İspanyol Adel Mechaal Mechaal birinciliği elde etti. Mechaal’ı 29:55 ile Abdullah Tuğluk ve 30:04 ile Abdulhalik Çağıran takip etti. Kadınlarda ise yarışı 35:13 ile tamamlayan Pelinsu Şahin şampiyonluğa ulaştı. Kürsüye çıkan diğer isimler ise 35:27 ile Damla Çelik ve 35:36 ile Gamze Altuntaş oldu. 10K yarışında dereceye giren sporcular; birincilikten sekizinciliğe kadar sırasıyla 25 bin, 20 bin, 15 bin, 10 bin, 8 bin, 6 bin, 5 bin ve 4 bin lira para ödülünün sahibi oldu.

SIRADAKİ DURAK: TÜRKİYE İŞ BANKASI 48. İSTANBUL MARATONU

İstanbul’u Koşuyorum Avrupa etabındaki koşucular 1 Kasım’da düzenlenecek Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu’nda yarışabilmek için önemli bir eşiği de atladı. Yarışta 10K kategorisini 90 dakika içerisinde tamamlayan katılımcılar, Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu kapsamındaki 15,5K koşusuna katılım için gerekli barajı da geçmiş oldu.

13 FARKLI YAŞ KATEGORİSİNDE KAZANANLAR BELLİ OLDU

Yarış kapsamında 10K parkurunda 13 farklı yaş kategorisinde ilk üçe giren sporculara da kupa ve madalya takdim edildi.