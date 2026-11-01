İstanbulspor: 1 - Mardin 1969 Spor: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Mardin 1969 Spor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Mallik Wilks ile Oleranwaju Kayode'nin golleriyle ligdeki galibiyet serisini iki maça çıkaran Mardin 1969 Spor, puanını 24'e yükseltti. İstanbulspor ise 5 puanda kaldı.
Giriş: 01 Kasım 2026 - 18:14 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında İstanbulspor ile Mardin 1969 Spor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelenin galibi 2-1'lik skorla Mardin 1969 Spor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 42'de Mallik Wilks ve 59. dakikada Oleranwaju Kayode attı. Ev sahibinin tek golünü ise 7'de Elvin Mendy kaydetti.
Mardin ekibinde forma giyen Zdravko Dimitrov, 77. dakikada penaltı kaçırdı.
Bu sonucun ardından Mardin 1969 Spor, haftayı 24 puanla 4. sırada tamamladı. Ligde 5 maç üst üste yenilen İstanbulspor ise 5 puanla 19. sırada yer alıyor.
1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbulspor, Pendikspor'la karşılaşacak. Mardin 1969 Spor, Batman Petrolspor'u ağırlayacak.
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