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        İşte Avrupa Ligi'nde play-off yolu!

        UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde çekilirken, olası eşleşmeler de netleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 14:38 Güncelleme:
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        İşte Avrupa Ligi'nde play-off yolu!

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi.

        Üçüncü eleme turunda mücadele edecek Beşiktaş, Hradec Kralove'yi elemesi halinde play-off'larda Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

        Turnuvaya play-off turundan dahil olacak Trabzonspor ise Ferencvaros-Gornik Zabrze eşleşmesinin kazananı ile mücadele edecek.

        Karşılaşmalar, 20 ve 27 Ağustos'ta oynanacak.

        Play-off turundaki eşleşmeler şöyle:

        Trabzonspor / Ferencvaros (Macaristan) - Gornik Zabrze (Polonya)

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        KuPS Kuopio (Finlandiya) - Universitatea Craiova (Romanya) / Ararat-Armenia (Ermenistan) - Celje (Slovenya)

        Sint-Truidense (Belçika) / Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

        Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Viktoria Plzen (Çekya)

        Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Egnatia (Arnavutluk) / Lillestrom (Norveç)

        Jagiellonia (Polonya) - Rangers (İskoçya) / Larne (Kuzey İrlanda) - Iberia (Gürcistan)

        Mjallby (İsveç) - Slovan Bratislava (Slovakya) / Salzburg (Avusturya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

        Levski Sofya (Bulgaristan) - Kairat (Kazakistan) / PAOK (Yunanistan) - Anderlecht (Belçika)

        Lech Poznan (Polonya) - Klaksvik (Faroe Adaları) / Thun (İsviçre) - Vikingur (İzlanda)

        Hradec Kralove (Çekya) - Beşiktaş / Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Kauno Zalgiris (Litvanya)

        Benfica (Portekiz) - Hearts (İskoçya) / Aarhus (Danimarka) - Sabah (Azerbaycan)

        OFI Crete (Yunanistan) / Maccabi Tel Aviv (İsrail) - CSKA Sofya (Bulgaristan)

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