İşte Avrupa Ligi'nde play-off yolu!

(İHA) - Kepez Şelale Mahallesi'ne izinsiz moloz döken, damperin elektrik tellerine temas etmesi sonucu hem enerji hatlarının kopmasına ve bölgede yangın çıkmasına neden olan kamyon sürücüsü, Kepez Belediyesi'nin 35 noktada kurduğu foto kapan sistemiyle bulunarak 115 bin TL ceza kesildi. Damperin ele... Daha Fazla Göster

(İHA) - Kepez Şelale Mahallesi'ne izinsiz moloz döken, damperin elektrik tellerine temas etmesi sonucu hem enerji hatlarının kopmasına ve bölgede yangın çıkmasına neden olan kamyon sürücüsü, Kepez Belediyesi'nin 35 noktada kurduğu foto kapan sistemiyle bulunarak 115 bin TL ceza kesildi. Damperin elektrik tellerini koparma anları bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Daha Az Göster