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        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi. 2. eleme turunda Midtjylland ile karşılaşacak siyah-beyazlılar, rakibini elemesi halinde 3. eleme turunda Tromso-Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 14:44 Güncelleme:
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        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun üçüncü eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

        Beşiktaş, ikinci eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'ı geçmesi halinde Tromso-Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle 3. turda karşılaşacak.

        Siyah-beyazlılar, FC Midtjylland’a elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek. Kartal, bu turda Bohemian - Ballkani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze takımına elenmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turunda Twente-Ferencvaros maçının galibiyle eşleşecek.

        UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 6 Ağustos'ta, rövanşları 13 Ağustos'ta oynanacak.

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