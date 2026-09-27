İtalya Milli Futbol Takımı, Bursa'ya geldi
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak İtalya Milli Takımı, Bursa'ya geldi.
Giriş: 27 Eylül 2026 - 15:42 Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 2. maçında yarın karşılaşacağı İtalya Milli Futbol Takımı, Bursa'ya geldi.
İtalya'dan Yenişehir Havalimanı'na gelen kafile, buradan Osmangazi ilçesindeki konaklayacağı otele geçti.
İtalya, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da yapacağı antrenmanla Türkiye maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Türkiye-İtalya karşılaşması, yarın saat 21.45'te Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
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