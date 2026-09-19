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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Joao Pereira: Milli ara öncesinde bizim için önemli bir galibiyet oldu

        Joao Pereira: Milli ara öncesinde bizim için önemli bir galibiyet oldu

        Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, 2-1 kazandıkları Çorum FK maçında iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu belirterek, "Milli ara öncesinde bizim için önemli bir galibiyet oldu" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 21:04 Güncelleme:
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        "Milli ara öncesi önemli bir galibiyet"

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Çorum FK'yı 2-1 mağlup etti.

        "MİLLİ ARA ÖNCESİ ÖNEMLİ BİR GALİBİYET"

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Milli ara öncesinde bizim için önemli bir galibiyet oldu. Çorum FK çok formda bir takımdı, son iki maçta 8 gol attılar. İyi futbol oynuyorlar, bugün de iyi futbol oynamaya devam ettiler. Hocalarını da tebrik ettim, izlemesi keyifli bir takım. Ama biz bu takıma karşı hazırdık ve bazı anlarda onları durdurabildik diye düşünüyorum ve kendi oyunumuzu oynadık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İyi hazırlandığımız bir maçtı. Çorum FK'nın önde çok oyuncuyla konumlandığını iyi biliyorduk, iyi kanat oyuncularının da olduğunu biliyorduk. Smolcic, hatlar arasında iyi paslar atabiliyor. Bu yüzden oyuncularımdan bazı isteklerim oldu ve beni çok iyi anladılar, sahada da uyguladılar. Sıkıntı çektiğimiz anlar oldu. Çünkü Çorum iyi oynayan takım. Ama genel olarak baktığımızda bizim daha fazla pozisyonumuz, daha fazla gol beklentimiz var. Önemli bir 3 puan aldık. Ama daha yolun başındayız, önümüzde çok yol var. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor, çalışmaya devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

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        "İYİ BİR DERS ÇIKARTTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

        Kendisinin bir hata yaptığını belirten Pereira, "Ciddi bir ders çıkarttım. Sahada ciddi bir hata yaptım. Dikkatimi fazla vermediğim bir konu oldu. Oyuncu değişikliği yaparken kornerden önce yaptık ve bu bir gol yememize neden oldu. Bu oyuncularımızla alakalı bir hata değildi. O yüzden bu konudan iyi bir ders çıkarttığımı düşünüyorum. Yeteri kadar dikkatli değildim bu konuda. Ama giren oyuncular iyi katkı verdiler, Arda gol attı. Şimdi U21 Milli Takımı'na gidecek. Çok çalışıyor ve hak ediyor" şeklinde konuştu.

        "HAKEMLERLE İLGİLİ KONUŞMAYI SEVMİYORUM"

        Çorum FK'nın hakem kararlarını eleştirmesiyle ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan Joao Pereira, "Bunun galibiyetimizle alakalı bahane olmayacağını düşünüyorum. Hakemlerle ilgili de konuşmayı sevmiyorum. Çok fazla hata oluyor. Geçen hafta benim söylediğim bir şey vardı, sahadaki hakemin işi çok zor. Çünkü zamanı yok, o an karar vermesi gerekiyor. Siz bu soruyu sorarken düşünüyorsunuz ama hakemin sahada zamanı yok. Bu konuda VAR ile alakalı bir şey söyleyebiliriz. VAR'ın önünde ekranlar ve zamanlar var. Ama ben kazandığımda da kaybettiğimde de bahanelere sığınmıyorum. Bunu bir bahane olarak kabul etmiyorum. Bence biz daha iyi olan taraftık ve galibiyeti hak ettik" ifadelerini kullandı.

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        #joao pereira
        #Alanyaspor
        #süper lig
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