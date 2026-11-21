Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında evinde Samsunspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın defans oyuncusu Kaan Ayhan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET OLDU"

Mücadeleyi değerlendiren Kaan Ayhan, Samsunspor'un oyun planındaki değişikliğin kendilerini zorladığını belirterek, "Bir tek son dakikalarda değil... Golü erken bulmakla birlikte Samsunspor bence biraz ana oyun planından daha ofansif oynadı. Bu da bizi bazı zorluklara soktu ama önemli olan kazanmaktı. Belki 3. golü bulsak daha kolay olacaktı. Moral açısından önemli bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.

"TAKIM ARKADAŞLARIMA YARDIMCI OLMAK İSTEDİM"

Sahaya ilk 11'de çıkması ve takım içerisindeki rolü hakkında da konuşan 32 yaşındaki futbolcu, "Hiçbir oyuncu için kolay değil sanırım. Bugün ana hedefim, takım arkadaşlarıma yardımcı olmak ve liderlik yapmaktı. Zor anlarda hepimiz bunu yaptık. Bu kadar süre sonra bu formayı terletmek... Ben de çok mutluyum. İnşallah bu şekilde devam eder ve 3 puan ala ala hedeflerimize ulaşırız." dedi.

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14 MAÇ SONRA İLK 11'DE GÖREV ALDI

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Kaan Ayhan, Samsunspor karşısında bu sezon ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de görev aldı.

Son olarak ligin ilk haftasında oynanan Arca Çorum FK maçında sonradan oyuna dahil olan 32 yaşındaki futbolcu, 14 karşılaşmanın ardından yeniden resmi bir maçta forma giydi.