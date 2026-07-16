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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Kadınlar Euroleague'de Türk takımlarının grupları belli oldu

        Kadınlar Euroleague'de Türk takımlarının grupları belli oldu

        Kadınlar EuroLeague'de 2026-2027 sezonu kura çekimi tamamlandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın grup rakipleri belli olurken, Emlak Konut elemelerde Panathinaikos ile eşleşti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 16:07 Güncelleme:
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        Kadınlar EuroLeague kurası çekildi!

        Kadınlar Euroleague'de yeni sezonda Fenerbahçe C Grubu’nda, Galatasaray ise B Grubu’nda mücadele edecek. Elemelerde yer alan Emlak Konut ise yarı finalde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AC ile karşılaşacak.

        Kadınlar Euroleague'de 2026-2027 sezonu grupları eşleşmeleri, Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen kura çekimiyle belli oldu. Bu sezon 11 farklı ülkeden toplam 24 kulübün kayıt yaptırdığı Kadın Euroleague'de, 12 takım doğrudan normal sezonda yer alırken, 12 takım ise eleme etabında mücadele edecek.

        Son şampiyon Fenerbahçe C Grubu'nda; İspanya temsilcisi Valencia Basket Club, Romanya ekibi CS Rapid Bucuresti ve 4. eleme yolunun galibiyle mücadele edecek. Galatasaray ise B Grubu'nda; İtalya'dan Beretta Famila Schio, Belçika'dan Kangoeroes Basket Mechelen ve 2. eleme yolunun galibiyle karşılaşacak.

        Elemelerde Türkiye’yi temsil edecek Emlak Konut, 3. eleme yolu yarı finalinde Panathinaikos AC ile karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmeyi kazanan takım, finalde Spar Girona’nın rakibi olacak. Eleme etabı, dört ayrı yol üzerinden iki turlu ve tek maçlı eleme formatında gerçekleştirilecek. Yarı final karşılaşmaları 23 Eylül Çarşamba, final karşılaşmaları ise 30 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

        Her eleme yolunun kazananı Kadınlar Euroleague normal sezonuna yükselecek. Elenen takımlar ise yollarına Kadınlar Eurocup'ta devam edecek.

        Organizasyonda normal sezon 14 Ekim Çarşamba günü başlayacak.

        Kadınlar Euroleague'de gruplar şöyle:

        A Grubu: Casademont Zaragoza, Basket Landes, Athinaikos Qualco, 1. eleme yolunun galibi

        B Grubu: Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beretta Famila Schio, Kangoeroes Basket Mechelen, 2. eleme yolunun galibi

        C Grubu: Fenerbahçe Opet, Valencia Basket Club, CS Rapid Bucuresti, 4. eleme yolunun galibi

        D Grubu: ZVVZ USK Praha, Tango Bourges Basket, AZS UMCS Lublin, 3. eleme yolunun galibi

        Eleme eşleşmeleri ise şu şekilde:

        1. eleme yolu

        Yarı final: Kibirkstis-TOKS - ENEA AZS Politechnika Poznan

        Final: Sopron Basket - Yarı final eşleşmesinin galibi

        2. eleme yolu

        Yarı final: Zabiny Brno - KKZ Crvena Zvezda

        Final: DVTK HUNTHERM - Yarı final eşleşmesinin galibi

        3. eleme yolu

        Yarı final: Panathinaikos AC - Emlak Konut

        Final: Spar Girona - Yarı final eşleşmesinin galibi

        4. eleme yolu

        Yarı final: Flammes Carolo Basket - KP Brno

        Final: Umana Reyer Venezia - Yarı final eşleşmesinin galibi

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