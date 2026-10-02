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        Haberler Spor Basketbol Karşıyaka: 78 - Galatasaray MCT Technnic: 71 (Uzatmalar) | MAÇ SONUCU

        Karşıyaka: 78 - Galatasaray MCT Technnic: 71 (Uzatmalar) | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray MCT Technnic, deplasmanda normal süresi 65-65 biten karşılaşmanın uzatmalarında Karşıyaka'ya 78-71 mağlup oldu. Sarı Kırmızılılar, bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 21:41 Güncelleme:
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        G.Saray MCT Technnic ilk kez mağlup!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray MCT Technnic, Karşıyaka'ya konuk oldu.

        Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 65-65 biten mücadelenin uzatmalarında kazanan 78-71'lik skorla Karşıyaka oldu.

        Bu sonuçla beraber Sarı Kırmızılılar, ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

        Salon: Mustafa Kemal Atatürk

        Hakemler: Can Mavisu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Musa Kazım Çetin

        Karşıyaka Basketbol: Muhaymin Mustafa 7, Briante Weber 3, Xavier Muntord 5, Markel Starks 11, Ishmael El-Amin 18, Rashard Kelly 9, Hakan Sayılı, Kendall Munson 4, Yavuz Gültekin 7, Steven Enoch 14

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        Başantrenör: Nenad Markovic

        Galatasaray: Jerome Robinson Jr., Şehmus Hazer 13, Aleksej Nikolic 7, Can Korkmaz 5, Alen Smailagic 9, Chimezie Metu 6, Oumar Ballo 13, Efe Şekeroğlu, Nikola Ivanovic 7, Buğrahan Tuncer, Dyshawn Pierre 11

        Başantrenör: Gianmarco Pozzecco

        1. Periyot: 18-13 (Karşıyaka lehine)

        Devre: 35-34 (Karşıyaka lehine)

        3. Periyot: 50-48 (Karşıyaka lehine)

        4. Periyot: 65-65

        1. Uzatma: 78-71 (Karşıyaka lehine)

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