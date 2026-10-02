Karşıyaka: 78 - Galatasaray MCT Technnic: 71 (Uzatmalar) | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray MCT Technnic, deplasmanda normal süresi 65-65 biten karşılaşmanın uzatmalarında Karşıyaka'ya 78-71 mağlup oldu. Sarı Kırmızılılar, bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray MCT Technnic, Karşıyaka'ya konuk oldu.
Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 65-65 biten mücadelenin uzatmalarında kazanan 78-71'lik skorla Karşıyaka oldu.
Bu sonuçla beraber Sarı Kırmızılılar, ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Can Mavisu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Musa Kazım Çetin
Karşıyaka Basketbol: Muhaymin Mustafa 7, Briante Weber 3, Xavier Muntord 5, Markel Starks 11, Ishmael El-Amin 18, Rashard Kelly 9, Hakan Sayılı, Kendall Munson 4, Yavuz Gültekin 7, Steven Enoch 14
Başantrenör: Nenad Markovic
Galatasaray: Jerome Robinson Jr., Şehmus Hazer 13, Aleksej Nikolic 7, Can Korkmaz 5, Alen Smailagic 9, Chimezie Metu 6, Oumar Ballo 13, Efe Şekeroğlu, Nikola Ivanovic 7, Buğrahan Tuncer, Dyshawn Pierre 11
Başantrenör: Gianmarco Pozzecco
1. Periyot: 18-13 (Karşıyaka lehine)
Devre: 35-34 (Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 50-48 (Karşıyaka lehine)
4. Periyot: 65-65
1. Uzatma: 78-71 (Karşıyaka lehine)