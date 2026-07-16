Kasımpaşa, 23 yaşındaki sağ kanat Thiemoko Diarra'yı transfer etti
Kasımpaşa, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Reims'te oynayan 23 yaşındaki sağ kanat futbolcusu Thiemoko Diarra'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Giriş: 16 Temmuz 2026 - 16:40 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Kasımpaşa, Reims'te forma giyen sağ kanat oyuncusu Thiemoko Diarra'yı renklerine bağladı.
Lacivert Beyazlılar'dan yapılan açıklamada, "Fransa’nın Stade Reims takımında forma giyen Thiemoko Diarra, CEO’muz Ceyhun Kazancı’nın katılımıyla Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kasımpaşa ailesi olarak Thiemoko Diarra’ya hoş geldin diyor, lacivert-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz. " ifadeleri yer aldı.
23 yaşındaki oyuncu, daha önce sırasıyla Derby Acad, Hapoel Haifa ve Châteauroux takımlarında oynadı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ