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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa, 23 yaşındaki sağ kanat Thiemoko Diarra'yı transfer etti

        Kasımpaşa, 23 yaşındaki sağ kanat Thiemoko Diarra'yı transfer etti

        Kasımpaşa, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Reims'te oynayan 23 yaşındaki sağ kanat futbolcusu Thiemoko Diarra'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 16:40 Güncelleme:
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        Kasımpaşa'ya 23'lük sağ kanat!

        Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Kasımpaşa, Reims'te forma giyen sağ kanat oyuncusu Thiemoko Diarra'yı renklerine bağladı.

        Lacivert Beyazlılar'dan yapılan açıklamada, "Fransa’nın Stade Reims takımında forma giyen Thiemoko Diarra, CEO’muz Ceyhun Kazancı’nın katılımıyla Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kasımpaşa ailesi olarak Thiemoko Diarra’ya hoş geldin diyor, lacivert-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz. " ifadeleri yer aldı.

        23 yaşındaki oyuncu, daha önce sırasıyla Derby Acad, Hapoel Haifa ve Châteauroux takımlarında oynadı.

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